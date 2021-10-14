Опередить по мату Дно другим три года не дано

И снова в битве за самый матерящийся населенный пункт нашей страны победа достается городу Дно. Да-да, этот ничем более непримечательный городишко Псковской области — бессменный лидер по употреблению нецензурной лексики, причем третий год подряд.

Так не пора ли ему вручать за мат золотую медаль? Разом бы конкуренция в этой сфере стала более жесткой. Глядишь, нашелся бы новый победитель на этом поприще. Вот и филолог Лидия Малыгина, занимающаяся стилистикой русского языка, пытается отметить, что соперников у местных аборигенов хоть отбавляй:

«Жители города Дно не самые необразованные люди, остальные россияне матерятся не меньше».

Как ни странно, второе место в ТОПе матершинников занял детский курорт Анапа, вполне достойный гипотетической серебряной медали. Эксперты оправдывают манеру горожан изъясняться с избытком обсценной лексики многочисленными стихийными бедствиями, кои вызвали этим летом столь гигантские потоки сквернословия.

Ну а бронза за третье почетное место должна быть вручена Москве. Многомиллионная столица, видимо, подвергает стрессу толпы понаехавших и горстку коренных москвичей. Отсюда и их стремление постоянно материться.

«Многие, к сожалению, ссылаются даже на классиков, что многие классики, гениальные люди использовали мат. И говорят, что это вообще русская традиция. На мой взгляд, это защитная функция. Это как бы больше выражает агрессию свою, такую напористость, а еще есть один момент — когда употребляют мат, это как бы сближает. Людям кажется, что они становятся вроде как бы ближе, если они используют матерщинные слова», — поясняет психолог Анна Адамова.

Кто и как занимается подсчетами и составлением рейтинга самых матерящихся городов России? Делается это путем изучения блогов, соцсетей и мессенджеров. Только представьте себе, сидят люди и подсчитывают все эту нецензурщину! В каких целях? Якобы в научных. Отмечено, что нынче количество брани в интернете по сравнению с прошлым годом снизилось на 8,9 %. И причину нашли: дескать, уменьшение вызвал вступивший в силу закон, запрещающий мат в соцсетях.

В 2020 году таким исследованием в реале занимался финансовый университет, существующий при правительстве России. Он изучал, насколько распространена ненормативная лексика в наших городах, население которых превышает 250 тысяч человек. Жителям задавали вопрос:

«Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

Как выяснилось, ответы «часто» и «довольно часто» дали 18 % опрошенных. Они слышали много бранной лексики во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. А реже всего ею баловались в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Санкт-Петербурге и Химках.

Результаты опросов были сопоставлены с данными, показывающими потребительские настроения, уровень жизни и экономическую активность жителей этих городов. Вполне закономерно, что обсценная лексика более распространена в проблемных регионах, где и уровень жизни низок, и дороги ни к черту, и собственным здоровьем люди не занимаются. Зато берут кредиты где только можно, а отдавать их не всегда получается.

Короче, в тех местах всегда находится повод высказаться, употребив крепкое словцо. И никакие законы не смогут искоренить этот пласт «великого» и «могучего», пока не изменятся условия жизни населения.

Источники информации и фото: svpressa.ru, altapress.ru, rg.ru, dmitrievanatalya.blogspot.com, kemerovo.bezformata.com

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