 

Для повышения финансовой грамотности чиновникам начнут выдавать карманные деньги

14.10.2021, 12:51, Разное
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил с предложением выдавать чиновникам деньги на «карманные расходы». По мнению управленца, инициатива направлена на борьбу с коррупцией и приучение госслужащих к рациональному использованию бюджетных средств.

«Родители дают детям карманные деньги, чтобы обучить их финансовой грамотности. Сначала немного, но постепенно увеличивая сумму. Так ребёнок узнаёт цену деньгам, учится сберегать и тратить их с умом. Это важный этап взросления и подготовки к самостоятельной жизни. К сожалению, у большинства чиновников нет такого опыта, так как их детство проходило либо во времена СССР, либо в бедные девяностые, когда традиции выдачи карманных денег ещё не существовало. Такие обстоятельства сказываются на нынешнем состоянии экономики страны и высоком уровне коррупции. Поэтому мы подготовили реформу, которая позволит обучить всех чиновников основам финансовой грамотности, чтобы усилить бюджетную эффективность. Лучше поздно, чем никогда», — рассказал министр.

На начальном этапе реализации инициативы правительство будет выдавать чиновникам по 100 тысяч рублей в неделю. В дальнейшем сумму планируют увеличить до 500 тысяч. Соответствующие поправки уже внесены в проект федерального бюджета на 2022 год.

Тратить «карманные деньги» рекомендовано на открытие собственного бизнеса, покупку акций российских компаний, оплату обеда на экономических форумах и закупку долларов. Следить за правильным использованием средств будет Счётная палата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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