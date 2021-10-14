Свитер оверсайз в тренде: великолепные модели для осени разных цветов и узоров оживляют образ за считанные секунды

Свитера всегда играли важную роль в гардеробе женщин в осенне-зимний период. Этот предмет надежно защищает от непогоды и создает ощущение уюта. В наши дни свитера превратились в нечто большее, чем в поддевку под куртку или пальто. Теплыми осенними днями объемные трикотажные изделия крупной вязки представляют собой аналог легкой верхней одежды – ветровок, джинсовок и тренчей.

Женщины с удовольствием носят свитера, ведь их узоры и яркие полосы могут подарить хорошее настроение. А еще трикотаж прекрасно комбинируется с глянцевыми текстурами: кожаными изделиями, шелковыми юбками и платьями в бельевом стиле.

Вариативность цвета и узоров

Осенью совсем не обязательно переходить на черный тотал-лук или довольствоваться ношением тренча оттенка кэмел. Объемные свитера имеют невероятное количество цветовых решений.

Приобретите несколько моделей, и вы сможете выбирать одежду под настроение. Самыми модными оттенками сезона считаются сиреневые, лавандовые, оливковые и небесно-голубые тона. Этой осенью акцент смещен в пользу благородных холодных оттенков.

Преимущества большого размера

Крупная вязка позволяет создавать объемные свитера оверсайз. То же самое касается модных джемперов и кардиганов. Приобретая трикотажную вещь большого размера, вы получаете возможность выстраивать с ее помощью многослойные образы.

Просто надевайте под свитер рубашку с длинным рукавом или лонгслив. Кстати, концепция многослойности подразумевает, что нижний слой будет виден из-под верхнего. Поэтому сорочку не нужно заправлять внутрь джинсов или леггинсов.

Баланс силуэта

Приобретая свитер оверсайз, вы должны понимать, что с ним нельзя носить мешковатые джинсы, широкие юбки и брюки свободного кроя.

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Если верхняя часть силуэта имеет излишний объем, нижняя должна иметь прямой или облегающий крой. То же самое касается длины. Поэтому короткие юбки и шорты являются идеальным дополнением к объемному свитеру.

С чем носить просторные трикотажные изделия?

Помимо коротких юбок, хорошим дополнением к модному свитеру станут леггинсы или брюки из винила. Для составления отличного повседневного образа подойдут укороченные скинни, кожаные брюки прямого кроя и струящиеся плиссированные юбки. Если вы надеваете со свитером брюки, на ноги подойдут кроссовки или ботильоны. С юбками отлично гармонируют лоферы или ботинки в стиле милитари.