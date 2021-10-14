 

Свитер оверсайз в тренде: великолепные модели для осени разных цветов и узоров оживляют образ за считанные секунды

14.10.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свитера всегда играли важную роль в гардеробе женщин в осенне-зимний период. Этот предмет надежно защищает от непогоды и создает ощущение уюта. В наши дни свитера превратились в нечто большее, чем в поддевку под куртку или пальто. Теплыми осенними днями объемные трикотажные изделия крупной вязки представляют собой аналог легкой верхней одежды – ветровок, джинсовок и тренчей.

Женщины с удовольствием носят свитера, ведь их узоры и яркие полосы могут подарить хорошее настроение. А еще трикотаж прекрасно комбинируется с глянцевыми текстурами: кожаными изделиями, шелковыми юбками и платьями в бельевом стиле.

Вариативность цвета и узоров

Осенью совсем не обязательно переходить на черный тотал-лук или довольствоваться ношением тренча оттенка кэмел. Объемные свитера имеют невероятное количество цветовых решений.

Приобретите несколько моделей, и вы сможете выбирать одежду под настроение. Самыми модными оттенками сезона считаются сиреневые, лавандовые, оливковые и небесно-голубые тона. Этой осенью акцент смещен в пользу благородных холодных оттенков.

Преимущества большого размера

Крупная вязка позволяет создавать объемные свитера оверсайз. То же самое касается модных джемперов и кардиганов. Приобретая трикотажную вещь большого размера, вы получаете возможность выстраивать с ее помощью многослойные образы.

Просто надевайте под свитер рубашку с длинным рукавом или лонгслив. Кстати, концепция многослойности подразумевает, что нижний слой будет виден из-под верхнего. Поэтому сорочку не нужно заправлять внутрь джинсов или леггинсов.

Баланс силуэта

Приобретая свитер оверсайз, вы должны понимать, что с ним нельзя носить мешковатые джинсы, широкие юбки и брюки свободного кроя.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если верхняя часть силуэта имеет излишний объем, нижняя должна иметь прямой или облегающий крой. То же самое касается длины. Поэтому короткие юбки и шорты являются идеальным дополнением к объемному свитеру.

С чем носить просторные трикотажные изделия?

Помимо коротких юбок, хорошим дополнением к модному свитеру станут леггинсы или брюки из винила. Для составления отличного повседневного образа подойдут укороченные скинни, кожаные брюки прямого кроя и струящиеся плиссированные юбки. Если вы надеваете со свитером брюки, на ноги подойдут кроссовки или ботильоны. С юбками отлично гармонируют лоферы или ботинки в стиле милитари.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Психолог Юшкова назвала признаки зависимого от соцсетей человека

11.08 / Без изоляции и масок: немецкие ученые нашли простое средство защиты от коронавируса

08.02 / Ученые: В организме человека гормоны изменяются в зависимости от времени года

10.12 / Мнение: О неожиданном ударе Джо Байдена по «Вашингтонскому обкому»

09.05 / Мнение: Обнять и плакать

16.05 / Российские ученые планирую расшифровать геном дрожжей для изготовления вина

13.07 / РПЦ отказалась отменять Царский крестный ход

12.08 / Дмитрий Нагиев рассказал, что вакцинировался от COVID-19 семь раз

21.09 / Мнение: Шпиц на миллион

10.12 / В Петербурге ремонтник обезвредил напавшего на него мужчину с оружием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика