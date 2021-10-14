Россияне, выбрасывающие продукты, ответят по закону

Депутаты Госдумы разрабатывают закон «Об ответственном отношении к продуктам питания в Российской Федерации». Парламентарии предлагают по всей строгости наказывать граждан за необоснованное выбрасывание еды.

Единственной уважительной причиной отказа от продуктов депутаты назвали их порчу до абсолютно непригодного для употребления в пищу состояния. В таком случае выбросивший продукт гражданин сможет отделаться штрафом или условным сроком за небрежное отношение к еде и приведение её в негодность.

«Многие россияне в последнее время жалуются, что не могут полноценно питаться, покупать нужные продукты. То цены якобы им высокие, то сами продукты в магазинах отсутствуют. Я вот что скажу, если продуктов нет, значит кто-то смог всё купить. И эти люди потом выбрасывают еду, потому что вовремя её не съели, а потом сами же ноют, что есть нечего. Пусть либо съедают всё вовремя, либо, если готовить не умеют и боятся продукты испортить — нанимают поваров или питаются в ресторане, а недоеденными блюдами прислугу кормят», — заявил депутат Святослав Гуревич.

Ответственность не будет распространяться на таможенную службу, уничтожающую санкционные продукты, а также на сети супермаркетов, выбрасывающие просроченный товар, поскольку мусорные контейнеры возле торговых точек часто являются основным источником пропитания для пенсионеров и простолюдинов.

—