 

Ватикан отменил условие, обязывающее Папу Римского быть католиком

14.10.2021, 8:51, Разное
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Преемник Папы Римского Франциска не обязан быть носителем католического вероисповедания. Об этом сообщает Радио Ватикана. В ходе внесения изменений в Устав католической церкви собрание кардиналов пришло к выводу, что обновлённая Римско-Католическая церковь должна соответствовать современным требованиям инклюзивности и расширить возможности как можно большего числа претендентов на Святой Престол.

В первоначальном варианте нового устава было предложено разрешить занимать Святой Престол представителям ЛГБТ-движения и людям с лишним весом. Однако вследствие завершения первого раунда дебатов кардиналы согласились, что категорию соискателей вакансии можно расширить и позволить претендовать на должность всем, включая представителей всех течений христианства. 

По итогам второго раунда дебатов список соискателей был ещё расширен. Для того чтобы стать Папой Римским, можно не быть последователем христианства. На конкурсной основе на высокий пост могут претендовать представители любой из религий, агностики и атеисты. 

Документ уже поступил на подпись Папе и в ближайшее время будет опубликован на его сайте и страницах в соцсетях. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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