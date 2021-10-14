Рыбаки из Западной Вирджинии (США) заметили в реке странное существо

Эта история случилась еще в 2019 году, но в прессу попала лишь на днях.

Был типичный вечер летней пятницы, когда Нейт Морено и Джейк Байерс отправились после работы порыбачить на местную речку Вест-Форк. С собой они захватили еще одного своего знакомого, но его имя не указано.

Речка эта неглубока, скорее большой ручей, однако в ней есть места, в которых водятся небольшие сомы. Вот как раз на сома и собрались наши приятели.

Вода в то лето в реке стояла выше, чем сейчас, было уже очень темно и единственный свет исходил от луны и фар их автомобиля. Они стояли с удочками на берегу и вдруг Морено заметил что-то на воде, что попало в полосу лунного света.

“Это была довольно ясная ночь, поэтому у нас был хороший свет от луны. Сначала, когда я глянул в ту сторону, можно было увидеть что-то, что мешало течению воды. Это было похоже на что-то округлое, вроде камня, который огибала вода. И это было довольно большим. Сначала я подумал, что это большой мяч”, – говорит Морено.

По словам рыбаков, все наблюдение длилось немногим больше пяти минут.

“Я особо не задумывался об этом, но потом, когда оно продолжило плыть, я глянул и увидел что-то похожее на змею – там было змеиное движение где-то за этим мячом. Я подумал “Что же такое я вижу перед собой?”, а потом до меня дошло, что все это (“мяч” и “змея”) было единым целым Это все было каким-то одним существом”.

Когда удивленный Нейт повернулся к своим друзьям, чтобы указать на то, что он увидел, Джейк сказал ему, что видел подобное существо на прошлой неделе, когда ловил рыбу в том же месте вечером около 22:00.

“Это выглядело так, как будто кто-то плыл в воде на четвереньках, карабкаясь по донным камням”, – рассказывает Джейк.

После этого и Нейт и Джейк решили, что может быть в воду упал какой-то местный бездомный (настолько это существо было крупным!) и что этому человеку нужна помощь.

“Мы подумали, что может быть бомж упал в воду. И сказали, пойдем, посмотрим, сможем ли мы его спасти. Мы начали кричать в сторону этой черной ползающей по камням тени, но потом до нас дошло. что оно даже не смотрело в нашу сторону, словно не замечало нас”.

Джейк сказал, что в ту ночь он понял, что существо не было человеком, когда увидел у него змееподобный хвост.

“Наша реакция была “О, черт возьми, это наверное какая-то большая рыба, может быть щука, застрявшая на камнях”, – говорит Джейк.

Потом они вдвоем решили подобраться поближе к чудовищу, чтобы посмотреть, смогут ли они вытащить его на берег двумя шестами.

“Мы поняли, что оно на самом деле плыло против течения, и я не знаю ни одной рыбы, которая могла бы плыть по поверхности так быстро, как плыла эта вещь против течения”.

По словам Джейка, существо в длину было не менее 10 футов (3 метра), они поняли это, когда во второй раз решили поближе рассмотреть его.

Они добрались до своей машины и подогнали ее ближе к нужному месту, чтобы направить свет от фар машину на воду. Но когда они управились с этим, ничего странного в воде уже не было видно.

Нейт сказал, что, когда он рассказал эту историю своим друзьям и семье, они засмеялись и не поверили ему. Но затем они наткнулись в интернете на историю о монстре по прозвищу Огуа, который обитает в том же штате Западная Вирджиния, но в руке Мононгахела.

У этого речного чудовища, которое видели тут на протяжении десятков лет, было несколько имен – Монстр Ривсвилля, Монстр Холта, но чаще всего он известен как Огуа. По описаниям очевидцев, это что-то среднее между гигантской черепахой и аллигатором. Существо очень крупное и весит якобы не менее 500 фунтов (226 кг).

По описанию существо похоже на аллигаторову (грифовую) черепаху, вот только в Западной Вирджинии они не водятся. Да и ни одна из аллигаторовых черепах не достигает веса свыше 200 кг, максимум 100 кг и то по неподтвержденным данным.

Этот гигантский монстр-черепаха наиболее известен своей способностью регулярно вылезать на сушу. нападать на оленей и целиком пожирать их туши. Впервые об огуа было сообщено в 1745 году семьей, жившей в Холте, Западная Вирджиния.

Легенда рассказывает о 12-летнем мальчике, которого якобы утащил под воду Огуа во время рыбалки со своей семьей. Мальчика больше никто не видел.

“Так долго не было возможности однозначно идентифицировать это, потому что мы не знали, что это было. Мы просто знали, что оно большое и живое, – говорит Нейт, – “И когда мы прочитали историю о легендарном Огуа, стало ясно, что мы могли видеть”.

Нейт сказал, что люди могут верить в то, что они хотят об этом существе, но он знает, что видел, и считает, что в этой реке определенно есть что-то, что нельзя объяснить.

Что касается теорий скептиков о том, что и огуа и увиденное рыбаками существо является всего лишь аллигаторовой черепахой, может быть аномально большой, но обычной рептилией, то Нейт Морено не так уверен в этом.

“Я знаю, как выглядит аллигаторова черепаха. Я ловил их раньше, и они действительно могут достигать очень крупных размеров, и я не удивлюсь, если это окажется какой-то вариацией данного вида. Однако из-за того, что в этой реке очень мелко и в целом, будучи хорошо знакомым с условиями этой реки, я могу сказать, что тут вероятно обитает нечто, чего тут быть не должно” – заметил Нейт.