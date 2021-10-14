Разрушит вашу ногтевую пластину: эксперты опровергли 3 мифа о гибридном маникюре

В последние годы гибридный маникюр пользуется большой популярностью. Он легко наносится и долго держится. Но многие считают, что эта процедура портит ногтевую пластину и даже способствует появлению грибковой инфекции. Эксперты опровергли распространенные мифы о гибридном маникюре. Их мнение мы приведем в статье.

Гибридный маникюр: что это такое

Гибридный маникюр делается в несколько этапов. Он начинается с обработки ногтей и удаления кутикул. Затем ногтевую пластину покрывают праймером (базой) и окрашивают специальным гибридным лаком. Сверху наносят финишное покрытие. Каждый слой просушивается с помощью ультрафиолетовой или светодиодной лампы.

Гибридные лаки для ногтей – инновационный продукт. Они сочетают в себе свойства обычного лака и геля. Эти средства для окрашивания легко наносятся и быстро высыхают. При этом они отличаются высокой плотностью покрытия, ярким блеском и хорошей стойкостью. Гибридный маникюр держится на ногтях около 14 дней.

Миф № 1. Гибридные лаки разрушают ногти

Существует ошибочное мнение, что гибридные лаки разрушают ногтевую пластину. На самом деле качественно сделанный маникюр не может негативно повлиять на ногти.

Если вы хорошо подготавливаете ногтевую пластину и используете базовое покрытие, то гибридный лак практически не соприкасается с поверхностью ногтя и не может нанести вред.

Большое значение имеет и процедура удаления покрытия. Если вы не будете механически сдирать гибридный лак, то ваши ногти не испортятся. Чтобы удалить гибрид, на ногтевые пластины накладывают компрессы со специальной жидкостью на основе ацетона и ланолина.

Миф № 2. Вы можете получить грибок ногтей

Существует миф, что гибридный лак мешает дышать ногтям и способствует развитию грибковой инфекции. Однако болезнетворные грибки не могут появиться ниоткуда. Они передаются контактным путем, и лак не может на это повлиять.

Онихомикоз (грибок ногтей) можно получить только при контакте с источником инфекции. Если вы дезинфицируете и стерилизуете маникюрные инструменты, то вероятность заражения во время процедуры сводится к нулю.

Миф № 3. Гибридный маникюр нельзя делать дома

Многие женщины считают, что гибридный маникюр можно сделать только в салоне. Однако эта процедура вполне осуществима и в домашних условиях, если к ней подготовиться.

Чтобы самостоятельно сделать качественный гибридный маникюр, вам нужно хорошо обработать ногтевую пластину. Техника окрашивания практически не отличается от нанесения обычного лака для ногтей. Вам нужно заранее позаботиться о приобретении специальной ультрафиолетовой лампы для просушивания слоев.

Заключение

Гибридный маникюр в меньшей степени повреждает ногти, чем гель или акрил. Эта процедура абсолютна безопасна, если не допускать ошибок при ее проведении.