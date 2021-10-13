Стрижки для круглого лица на осень: свежие тренды сезона для волос разной длины

Подбирая ту или иную прическу или стрижку, следует исходить из типа своего лица. Это позволит создать максимально органичный образ, подкорректировать овал. Если вы всерьез задумываетесь над сменой имиджа и у вас круглое лицо, обратите внимание на эти трендовые стрижки, которые актуальны нынешней осенью.

Многослойная стрижка

Если вы являетесь счастливой обладательницей длинных локонов, тогда можете смело делать многослойную стрижку. Ее создание предполагает использование техники градуировки. Благодаря ей появляется прикорневой объем, прическа становится более пышной. С помощью боковых локонов у лица удастся спрятать пухлые щечки.

Асимметричный пикси

Если вам больше нравятся короткие стрижки, то ваш вариант – это пикси. Убедитесь в том, что волосы на макушке длиннее, чем на висках. Укладывайте их в хаотичном порядке, направляя кончики вверх. Хорошо делать укладку слоями или лесенками, немного завивая волосы. Избегайте четких геометрических линий.

Короткий пикси

Вы наверняка слышали, что круглолицым девушкам противопоказаны такие экстремально короткие стрижки. Если волосы будут гладко зачесаны сверху, то это действительно сделает лицо визуально еще шире. Но если вы сделаете прикорневой объем на макушке с помощью начеса, оставите длинные бакенбарды, то за счет этого ваше лицо станет более вытянутым и приобретет овальную форму.

Косой пробор

Если у вас длинные волосы, можете придерживаться одного простого правила – делать всегда пробор на бок. Благодаря ему ваше лицо будет казаться более овальным. А если вы сделаете прямой пробор, тогда прическа невыгодно подчеркнет пухлость ваших щек. Все просто.

И не забывайте делать легкие волны, когда будете укладывать волосы. Благодаря такой текстуре вы сможете скрыть пухлые щеки.

Длинные и прямые волосы

Есть небольшое исключение из правил относительно пробора. Прямой пробор разрешается делать тогда, когда волосы от природы густые и прямые. Тогда они будут скрывать щеки, когда вы распустите локоны. Пышная шевелюра сделает ваше лицо более пропорциональным. Не понадобятся даже челка и боковой пробор. Только помните о том, что пряди должны быть ниже лица, тогда они визуально его удлинят.

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Удлиненный боб

Это очень актуальная стрижка в нынешнем сезоне. Вы можете сделать массу интересных укладок при наличии такой прически. Хотите, делайте челку, косой пробор – все, что угодно. Но только чтобы ваши локоны при этом были ровными, прямыми и обрамляли лицо, скрывая щеки. Остальное неважно.

Крупные локоны

Можете последовать примеру Дженнифер Лопес, если у вас длинные волосы. Делайте не мелкие завитушки, а очень крупные локоны. И чем крупнее и объемнее они будут – тем лучше.

Каре с косым пробором

Длина волос должна доходить до подбородка и даже быть на пару сантиметров ниже. Челка в данном случае не нужна. Делайте боковой пробор – и тогда часть волос будет ниспадать на лицо, тем самым моделируя овал в вашу пользу.

Высокий хвост

Делайте высокий хвост в сочетании с челкой-усиками. Или просто оставляйте по одной прядке с каждой стороны, чтобы локоны были возле лица. Подходит и конский хвост, и высокая мальвинка.