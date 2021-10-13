Невестка известной российской певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на здоровье после родов

Известная российская певица Валерия в начале этого года стала бабушкой. Ее невестка Лиана 1 января родила девочку, которую назвали редким именем Селин. Однако проблемы со здоровьем после родов до сих пор дают о себе знать.

Как прошли роды

Малышка появилась на свет в России. Роды проходили при участии супруга Арсения Шульгина, который поддерживал Лиану и даже успевал выкладывать в “Инстаграм” актуальные фотографии. Роды прошли благополучно, но восстановительный процесс для молодой мамы оказался тяжелым.

Проблемы со здоровьем

В первые месяцы после родов у Лианы началась депрессия. Она не переставала плакать и постоянно была на связи с врачом, у нее пропало желание общаться с близкими. Врач успокаивала молодую маму, уверяя, что ее состояние вызвано гормональной перестройкой организма, это вполне нормально и характерно для многих женщин в послеродовом периоде. Достаточно попить валериану или пустырник, чтобы стало легче.

Спустя некоторое время Лиана действительно стала чувствовать себя лучше и полностью окунулась в заботу о малышке. Она начала делиться в соцсетях своей радостью, связанной с материнством.

Недавно маленькой Селин исполнилось 9 месяцев, и подписчики поинтересовались у молодой мамы, как она себя чуствует. Лиана поделилась, что роды плохо повлияли на ее здоровье. У нее обстрились хронические заболевания, которые давно не беспокоили, возникли проблемы со щитовидкой и гормональным фоном. Также она отметила, что, если бы повернуть время назад, она бы этого не допустила.