Базовые, цветные, укороченные и клеш: советы пожилым леди, как правильно выбрать джинсы и выглядеть модно

Джинсы – та одежда, которая просто обязана быть у каждой девушки. А если женщине уже далеко за 50? Нужно ли отказываться от модного предмета в гардеробе? Как уверяют стилисты, даже в 90 лет можно носить брючки из денима, ведь они уже давно перестали быть привилегией только для молодежи.

Не теряя индивидуальности

Джинсы подходят любой женщине, даже той, которая давно на пенсии. Специалисты, разбирающиеся в моде, не хотят, чтобы каждый из нас был похож друг на друга. Не стоит терять свою индивидуальность, следуя модным тенденциям. Тем более будет смешно, если пожилая дама станет одеваться, словно юная и беспечная нимфа.

Пенсионерки – женщины, умудренные опытом. А мудрые дамы сами выбирают свой стиль и не делают ошибок в подборе одежды. Главное – чтобы выбранный образ был максимально удачным и не смотрелся неуместным.

Изобрели французы

Джинсы из денима, которые изначально создавались как рабочая форма одежды, прошли долгий путь. Когда-то их носили только мужчины, а сейчас в них блистают популярные супермодели на подиумах.

Оригинальная грубая ткань изготавливалась во французском городе Ним. Из плотного полотна производили паруса, а затем известный всем Леви Страус начал шить из него рабочую одежду для шахтеров. Только через много лет деним стали красить в привычный синий оттенок, а в качестве украшений использовались металлические заклепки.

Все, кроме вышивки и дырок

Если в начале XX века джинсы шились только из денима, то сейчас появились штаны из спандекса – синтетического материала, который очень легко тянется. Такие модели идеально сядут на пожилых женщин, скрыв недостатки фигуры и подчеркивая ее преимущества. А вот от брючек с вышивкой или дырками на коленях лучше всего отказаться.

Чего не стоит бояться, так это укороченных джинсов – моделей длиной до щиколотки. Их можно носить и под высокий каблук, и под удобную обувь на плоской подошве.

Стилисты советуют женщинам, которым понравились брючки обычной длины, просто отрезать лишнее. И эта рекомендация подойдет как высоким пенсионеркам, так и милым леди небольшого роста.

Модели для разных типов фигур

На что еще обратить внимание? На цвет. В продаже есть джинсы самых различных расцветок. И не стоит пожилым дамам бояться ярко-кирпичного или розового оттенка. Именно они сейчас находятся в тренде.

Ну а базовые оттенки, такие как серый, черный и синий, никогда не выходят из моды. Джинсы спокойного оттенка индиго давно стали классикой. Пенсионерка, выбравшая их, всегда будет выглядеть потрясающе. Главное – найти свой фасон.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Стилисты уверяют, что худеньким женщинам идут разные модели: на них беспроигрышно будут сидеть штаны и свободного покроя, и зауженного, и прямого. Также им отлично подойдут джинсы клеш.

Если раньше полным дамам не рекомендовали выбирать скинни – очень узкие брюки, облегающие ноги, то сейчас специалисты, занимающиеся созданием стиля, рекомендуют обратить внимание именно на такие модели. Они уверяют, что никаких ограничений нет, а джинсы в обтяжку ничем не отличаются от леггинсов. Только вот стоит подобрать правильный верх – удлиненную рубашку или тунику, скрывающую живот и бедра.

Но не стоит покупать джинсы, которые малы, в надежде в скором времени похудеть. Они заставят почувствовать себя неуютно и не придадут образу шарма.

Оверсайз вне стиля

На что еще стоит обратить свое внимание? На посадку брюк из денима. Неверно подобранная модель безнадежно испортит внешний вид женщины. Представительницы прекрасного пола, отметившие 60-летие, часто переживают из-за лишнего веса и поэтому покупают штаны на размер больше, надеясь скрыть полноту. Они переживают, что джинсы будут им слишком тесными, а в итоге выглядят неряшливо.

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Мешковатая висящая ткань, собранная гармошкой талия – это так же плохо, как и выход из дома в пижаме. Со стороны будет казаться, будто обладательница брюк не ухаживает за собой и не заботится о том, чтобы выглядеть женственно. Стилисты предупреждают, чтобы пенсионерки проходили мимо джинсов оверсайз, оставив их подросткам, иначе нелепый вид гарантирован.

Комфорт и удобство

Не стоит отправляться за покупкой новых моделей в плохом настроении духа, а вот компания подруги, которая будет ждать возле примерочной и сможет дать дельный совет, скрасит любой день. Стоит примерить не одну или две пары джинсов, а около десятка самых разных моделей и цветов.

Но нужно не просто стоять, а двигаться: присесть, опять встать, наклониться, покрутиться у зеркала. А подруга сможет оценить внешний вид и подсказать, какую модель оставить, а какую отложить в сторону. Комфорт и удобство – вот главные критерии выбора одежды, и если что-то смущает, лучше поверить своим ощущениям.

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Важное значение имеют размер и расположение карманов. Если они находятся в боковых швах, то такая модель сделает широкие бедра еще больше. А задние карманы, пошитые очень низко, не сделают пятую точку аккуратной. Если есть лишний вес, от таких джинсов нужно отказаться.

При выборе модели с заниженной талией обязателен широкий пояс, иначе даже при легком наклоне можно обнажить то, что принято скрывать.

Правильный выбор

Найти «правильные» джинсы непросто, да и даже часа, проведенного в примерочной, не хватит на то, чтобы сделать свой выбор. Поэтому после покупки не стоит дома срезать бирки и выкидывать чек. Если что-то не понравилось, лучше всего вернуть товар в магазин. Не стоит оставлять брюки, если они малы или, наоборот, мешковаты (модели из спандекса могут сильно растягиваться). И не надо расстраиваться из-за этого: если джинсы плохо сидят, это их вина, а не вашего тела.

И поверьте, что никто и никогда не будет слишком старым, чтобы носить джинсы! Расклешенные или узенькие, короткие или длинные, они всегда будут в моде, а преклонный возраст не станет преградой для стиля.