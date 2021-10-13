В стиле комфортный шик: как миксовать осенние наряды дамам за 50 (советы и примеры)

Дамы после 50 зачастую решают выглядеть менее броско. Вот почему они стесняются носить джинсы с кроссовками и все реже ходят в магазин за обновками. Тем не менее одна и та же старомодная одежда не подарит вам хорошего настроения. Ходить по магазинам можно и нужно, вне зависимости от возраста и комплекции. Посмотрите, как формируют свой индивидуальный стиль возрастные звезды “Инстаграма”. Вы тоже можете применить эти приемы на практике.

Стеганый жилет

Да, в эти осенние дни вы можете носить простые черные брюки со стеганой курткой прямого кроя. Но эта одежда является безликой, она не расскажет о вас ровным счетом ничего. Те же самые черные брюки можно стилизовать по-другому. Наденьте их с белой рубашкой или белым свитером, в качестве верхнего слоя выберите стильный стеганый жилет с поясом. Останется добавить кроссовки и модную сумку-мешок, и ваш образ сразу станет “говорящим”.

Сочетание классики и спортивной одежды

Многие дамы отказываются воспринимать спортивную одежду как элемент повседневного образа. Они отстаивают право на женственность и продолжают носить юбки, пиджаки и туфли. Тем не менее подобная одежда не отвечает современным требованиям моды.

Дизайнеры в наши дни предлагают смешивать стили и направления. Например, однотонные удобные джоггеры легко могут заменить брюки. Спортивные штаны идеально сочетаются с белой рубашкой и двубортным пиджаком. На ноги можно надеть любую удобную обувь.

Кожа и животный принт

Если вы хотите выглядеть элегантно, свежо и молодо, тогда поместите в свой гардероб кожаную косуху. Этот байкерский атрибут с главного фото можно миксовать с длинными струящимися платьями и замшевыми ковбойскими сапогами. Не бойтесь выбирать платье с анималистическим принтом. Макси-длина позволяет носить эту вещь без стеснения.

Сиреневые оттенки – фавориты этой осени

Мы привыкли к тому, что традиционно осенними оттенками считаются бежевый, оранжевый, красный и коричневый. Но этой осенью дизайнеры приготовили нам приятный сюрприз в виде трикотажных изделий в сиреневых тонах. Сиреневая палитра напоминает нам о солнечном весеннем утре, поэтому поднимает настроение. Смело носите объемные вязаные свитера с любимыми джинсами.

Немного дерзости

Считается, что после 50 нельзя носить платья мини, даже при наличии точеной фигурки. Однако принципы компоновки образа позволят это сделать с помощью многослойности. Просто наденьте короткое платье вместо топа с джинсами, а сверху накиньте пиджак того же оттенка.

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Вельвет

Если вы являетесь поклонницей винтажных изделий, у нас есть для вас отличные новости. Вельвет возвращаются в моду. Если в вашем гардеробе нет вельветовой двойки, предлагаем вам приобрести костюм с укороченными, расклешенными от колена брюками и удлиненным жакетом. Этот тандем позволит вам создать потрясающий монохромный образ. Просто добавьте футболку, обувь и аксессуары в той же цветовой гамме.

Акцент на смешение стилей

Возрастные звезды “Инстаграма” соревнуются с молодыми модными блогерами в креативности. Вы будете удивлены, но дамы 50+ частенько побеждают, так как имеют более нестандартный подход к компоновке повседневных образов.

Они могут позволить себе надеть розовый твидовый жакет поверх толстовки, смиксовав эту пару с укороченными джинсами с лампасами. Кроме того, возрастные блогеры не боятся использовать яркие аксессуары и делают ставку на монохромность.

Если вы хотите, вы можете повторить любой из понравившихся образов.