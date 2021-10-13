Открыть окна, убрать старые фото: как сделать “эмоциональную уборку” квартиры – фэншуй в помощь

По утверждению эзотериков, на нашу жизнь прямо и непосредственно влияют энергетические потоки, пронизывающие окружающее нас пространство. Согласно учению фэншуй, они могут нести везение и благополучие, если поведение человека не нарушает вселенских законов, а могут и заблокировать поступление в жизнь какого бы то ни было позитива. Все, что происходит с любым из нас, во многом зависит от того, в какой обстановке мы живем – едим, спим, общаемся с близкими и т. д. Любая захламленность нашего жилища, мусор, пыль, груз ненужных вещей – все это блокирует позитивные энергетические потоки, в результате чего человек не может развиваться и двигаться вперед к своей цели. Поэтому главным правилом, исповедуемым последователями фэншуй, является чистота в доме.

По утверждению мастеров данного учения, живущий в грязи человек обречен на крах всех своих начинаний. Как они считают, на энергетическом уровне дом является живым существом, нуждающимся в любви и заботе. Что нужно делать для того, чтобы в нашу жизнь непрерывным потоком поступали добро, везение и благополучие?

Наведите в доме порядок

Вы на работе ничего не успеваете? Часто забываете о самом важном? Вас одолевают тревога и апатия?

Чтобы преодолеть эти проблемы, начните наводить порядок на всех полках и во всех шкафах в доме. Расположите в отведенных местах каждую вещь и каждый предмет. Как только вы победите хаос и беспорядок в доме, сразу же наступит порядок в ваших мыслях. А это значит, что вы начнете совершать правильные поступки и ваша жизнь нормализуется.

Прибраться в квартире, наведя порядок в шкафах, убрав мусор, перемыв посуду и вытерев пыль с поверхностей – это еще не все. По утверждениям специалистов, для привлечения в дом позитива и благополучия, а также для гармонизации душевного состояния всех, кто в нем проживает, жилище следует очистить от отрицательной энергии. Мастера духовных практик рекомендуют провести в нем эмоциональную уборку. Как это сделать?

Учитывайте лунную фазу

По фэншуй, первое, на что следует обратить внимание, начиная прибираться, – это фаза луны. Мастера считают, что для этого нужно непременно дождаться убывания луны. Именно этот фактор принесет вам в дом позитивную энергию. Собственно, это и есть главное, для чего делается уборка.

Начинайте уборку с радостью

Специалисты утверждают, что в нашей жизни большое значение имеет даже то, с каким настроением мы приступаем к наведению порядка. Зачастую хозяйки убирают дом неохотно. Начиная уборку, они мечтают о том, чтобы «этот кошмар» поскорее закончился. Это в корне неправильно. Приступать к наведению чистоты, а тем более эмоциональной очистке помещения нужно непременно с радостью. Сама уборка должна приносить удовольствие. В процессе следует думать о том, что вы не просто отмываете дом от пыли и грязи, но вместе с этим освобождаете пространство, в котором живете, от негативной энергии. Если вы будете заниматься уборкой квартиры, испытывая любовь и радость, она ответит вам уютом и теплом.

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Избавьтесь от ненужных вещей

Это следует сделать в первую очередь, так как ненужные вещи могут напоминать вам о пережитых неприятных моментах, а также заблокировать доступ в жизнь позитива. В первую очередь следует избавиться:

От треснутой посуды. От сломанных предметов. От ненужных вещей, а также вещей, которые вам неприятны. От пустых бутылок и емкостей, в которых больше всего накапливается отрицательная энергия. От рваной одежды. От одежды, не подходящей по стилю, и той, которую вы не носите. Ее лучше отдать тому, кому она понадобится. От старых фото.

Если старых и ненужных вещей накопилось слишком много, от них лучше избавляться постепенно: сначала выбросить те, которые никогда не пригодятся, затем те, которые могут понадобиться в будущем, и, наконец, те, которые лежат мертвым балластом, но с ними жалко расстаться.

О важных правилах уборки по фэншуй

Специалисты рекомендуют:

Прежде чем начать очищение энергии в жилище, следует открыть окна и двери всех комнат, а также дверцы в шкафах. Это поможет очистить помещение от застойной энергии ци. Начинать уборку помещения следует от входной двери, постепенно двигаясь к дальним комнатам. Особое внимание нужно уделять углам, которые являются труднодоступными. Квартира должна стать идеально чистой. По восточным представлениям, большое значение в ритуале эмоционального очищения дома имеет вода. Надо добавить в чашку со свежей водой пять кусочков кожуры апельсина, после чего пройти, начиная от входной двери, по всему помещению, двигаясь по часовой стрелке и старательно разбрызгивая воду от пола до потолка. Ни в коем случае нельзя мести грязь, мусор и пыль из углов к середине. Избавляться от них нужно сразу же, из углов сметать на совок и выбрасывать в ведро (или убирать при помощи пылесоса). Нельзя оставлять на кухне грязную посуду. Мастера фэншуй рекомендуют в процессе эмоционального очищения пространства почаще переставлять мебель – это позволит облегчить приток новой энергии. По фэн-шуй, мусорное ведро является хранилищем негатива, от которого следует избавляться ежедневно, строго до солнечного заката.

В завершение эмоционального очищения жилища специалисты рекомендуют на некоторое время зажечь в каждой из комнат благовония или ароматические свечи, действием которых закрепится результат «обновления пространства».