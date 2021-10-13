Нервный срыв себе на пользу: психолог советует шаги по переоценке жизни и окружения

Мы живем в непростое время, когда приходится всего опасаться и бояться. За себя, за своих родных и близких, за обстоятельства, которые могут в любое время измениться не в лучшую сторону. Состояние стресса стало, к сожалению, привычным. И вот происходит срыв, который по сути является резким проявлением негативных эмоций. Но из этого состояния можно извлечь пользу.

Ясность

Именно срыв часто позволяет понять, что именно шло не так и в какой период это началось. После выброса негативных эмоций нередко наступает ясность. Реально видно, в чем вы ошибались, как себя вели, кому чрезмерно доверяли или как не смогли объективно оценить свои силы.

Благодаря срыву можно словно спуститься с небес на землю и понять, что действительно может быть опасным, а что можно не принимать во внимание.

Перезагрузка

Именно после срыва часто наступает осознание того, что дальше нельзя жить в прежнем режиме. Вы чувствуете, что больше не будете прежним, отныне ваша жизнь кардинально изменится. И благодаря этому вы начинаете отсекать от себя все лишнее и ненужное, для того чтобы оставить лишь полезные вещи, которые вам пригодятся в дальнейшем.

Происходит перезагрузка и переоценка ценностей, которую можно назвать очень полезной. Если бы не было срыва, ничего подобного могло бы не произойти, а проблема стала бы еще более трудноразрешаемой.

Поддержка

Очень часто после избавления от негативных эмоций становится понятным, кто является вашим другом, а кто – нет. Мы живем не на острове, а в окружении людей, но при этом не пользуемся их помощью. Попытка решить самостоятельно все проблемы и справиться со всеми делами и приводит к срыву.

И только после него можно понять, насколько важными, нужными и своевременными являются те услуги, которые нам предлагают. Возможно, вы сможете оценить пользу не только от вовремя предоставленной помощи, но и делегирования. И после этого не будете ко всему относиться с перфекционизмом.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Идентификация людей

Как уже было сказано, во время проживания трудного эмоционального и психического периода становится явно видно, кто остается рядом с нами, а кто предпочитает самоустраниться. Именно в это время друзья и родственники проверяются «на прочность».

Впредь вы будете знать, на кого можно и на кого нельзя рассчитывать, а это очень важно в любых отношениях. Необходимо разглядеть людей, которые относятся к вам искренне и которые надевают ситуативные маски (речь идет о мнимой любви, лицемерии, угодничестве ради собственной выгоды или с целью вами в дальнейшем манипулировать).

Настрой на позитив

После срыва многие люди начинают понимать, как важно не копить в себе отрицательные эмоции. Рано или поздно с ними нельзя будет справиться, и все выплеснется наружу. Чем закончится, никто не знает. Поэтому после первого ощущения дискомфорта следует сразу принимать меры. Не нужно дожидаться времени, когда все станет совсем плохо. Следует сразу искать конструктивные пути решения вопроса. И конечно же, не нужно таить обиды, замалчивать свои претензии, терпеть неудобства и пр. Надо все вовремя решить и с хорошим настроением, забыв обо всем плохом, двигаться вперед к счастью и благополучию.