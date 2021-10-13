Во второй половине октября их настигнет карма: 4 знакам зодиака придется расплачиваться за ошибки прошлого

Любые поступки и действия несут за собой последствия. Ничего страшного в этом нет, но и приятного иногда тоже. С наступлением нового месяца астрологи решили составить список тех знаков зодиака, которым во второй половине октября придется понести ответственность за что-то, совершенное в прошлом, и всего таких «счастливчиков» четыре. А кто именно – вы узнаете далее.

Козерог

Им во второй половине октября придется начать работать над ошибками, совершенными когда-то в прошлом. Потрудиться придется знатно, но в итоге решить проблемы удастся, а из всего пережитого вы извлечете полезный урок.

Также Козерогам астрологи рекомендуют завершить до конца октября все начатые дела. Но ни к чему новому до ноября лучше не приступать – так советует гороскоп.

Рак

Представители этого водного знака во второй половине октября понесут серьезные моральные потери, однако они восстановят так называемый кармический баланс в итоге. Чтобы ограничить негативное воздействие вибраций, Ракам нужно оградить себя от сплетен и любых сомнительных мероприятий – особенно финансовых, так как в этот период времени высок риск столкнуться с мошенничеством.

Еще стоит проявить внимательность к своей окружающей среде. Будьте аккуратны с новыми знакомствами и никому не доверяйте. За ответственный подход к своей жизни карма сделает вам в дальнейшем весьма приятный подарок.

Телец

Представителям этого знака может показаться, что вторая половина октября одарит их вдохновением и ощущением одухотворенности. Однако, к сожалению, данное чувство окажется обманчивым. А если и нет, то вы не успеете им вдоволь насладиться, поскольку на вас обрушатся серьезные финансовые обязательства.

Более того, одно с другим может быть взаимосвязано! Не исключено, что в вашей жизни появится человек, в которого вы влюбитесь без памяти, но в итоге просто потратите на него целую кучу денег в порыве страсти.

Рыбы

Вам во второй половине октября следует ждать неприятных сюрпризов, связанных с работой. Причем не обязательно с ее выполнением – проблемы могут быть связаны с начальством или с коллегами. Если вы ведете бизнес, будьте аккуратнее с новыми полезными знакомствами, даже если человек вызывает доверие. Лучше лишний раз присмотреться к нему.

На фоне всего этого возможны проблемы семейного характера, особенно между отцами и сыновьями. Но стоит проявить сдержанность хотя бы в этом плане: как минимум в собственном доме гармония должна быть более-менее стабильной.