Объявившая о воссоединении группа «Тату» проведет тур в поддержку традиционных ценностей

Группа «Тату», объявившая о воссоединении, анонсировала тур по 12 городам России. Мероприятие посвятили поддержке традиционных ценностей, семьи и материнства. О камбэке недавно сообщила Лена Катина в своем Instagram, позже это подтвердила и Юля Волкова.

Вскоре стало известно, что автор основных хитов группы Сергей Галоян не дает разрешения на исполнение его песен — он посоветовал Катиной «уметь договариваться со всеми сторонами» и заверил: возвращения не будет.

«Нет абсолютно никакой потребности в согласии или несогласии Галояна, — сообщила позже Катина. — Песни из старого репертуара в любом случае исполняться не будут, это же чистой воды пропаганда сами знаете чего».

Волкова подтвердила, что репертуар группы существенно изменится — в сложившихся условиях есть смысл думать о сотрудничестве скорее с «Любэ» и Олегом Газмановым.

«Есть актуальные и интересующие наших слушателей темы: семья, гражданственность, радость материнства. И свой первый независимый тур, свой собственный репертуар мы посвятим традиционным ценностям, как всегда и мечтали», — заявила она.

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