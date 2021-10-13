Скандалы: Математик с плеткой

В московской школе разгорелся БДСМ-скандал: преподаватель оказался практикующим специалистом по предоставлению услуг для взрослых

Учитель математики, преподававший в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств, был уволен после обращения родителей учеников. Родители обнаружили в Интернете его личную страничку с откровениями о садо-мазо развлечениях. Администрация школы до сих пор пребывает в шоке, а возмущенные родители составляют обращение в Роспотребнадзор.

Инстаграм-страничку 32-летнего учителя математики Георгия Миррора с рассказами о БДСМ и рекламой своих совсем не математических услуг, нашел в Сети один из родителей учеников школы Святослав Савин. Он написал преподавателю в личный чат и получил довольно агрессивной отлуп: «Мне все равно, что вы все обо мне думаете».

Через некоторое время уже большинство родителей было знакомо с «дополнительной» деятельностью педагога. Встревоженные мамы и папы оперативно потребовали от администрации школы увольнения математика. Прямо с урока его забрал наряд полиции. В отделении учителя допросили, проверили телефон на наличие запрещенного контента и отпустили домой. На следующий день после задержания стало известно, что учитель уволен.

«Нет, меня не уволили, — рассказал Георгий «МК», — я сам решил уйти, потому что те же самые родители в следующий раз обвинят меня в каннибализме или насилии над детьми».

— Но ведь страничка-то такая была, и до сих пор вы обновляете свой контент…

— Да, страничка есть, и мне совершенно не стыдно за ее содержание. У каждого человека есть личная жизнь, и никого не должно волновать, как он ее строит.

— Вы считаете, что реклама БДСМ-услуг, предложение этих услуг в открытом пространстве это личная жизнь?

— Почему нет?

— Хорошо, но вы педагог, инженер, так сказать, человеческих душ — считаете, что о вашей вот такой личной жизни могут и должны знать ваши ученики?

— Сейчас очень продвинутые дети. Многому и я могу у них поучиться. Я преподаю математику — точка! Воспитывать, подавать пример, читать нотации и показывать птичек в окошке — удел родителей.

— После того как в школе стало известно о вашей странице, дети спрашивали вас о чем-то?

— Да, дети спрашивали. Я общаюсь с детьми на равных — рассказал, вот что такое абьюзер, к примеру.

— Детям нужна такая информация из уст учителя? И вы чувствовали какую-то ответственность за происходящее?

— Детям вообще нужна любая информация! Спросили — ответил. Но я проработал в школе совсем немного, провел всего несколько уроков, не успел установить с детьми контакт. Ответственности никакой не чувствовал. Это не я залез к ним на частную страницу!

— То есть вы считаете, что учителя имеют право выкладывать подобный контент, к которому дети будут иметь свободный доступ?

— Учитель — это человек, обычный человек. У него могут быть свои причуды, увлечения. Ничего страшного, если ученик узнает о учителе что-то новое. Я же не делал предложения никому лично.

По словам Георгия, он имеет диплом педагогического университета, окончил факультет информатики в 2015 году. Окончив университет, репатриировался в Израиль, где в течение четырех лет работал то в магазине косметики, то в уличном ларьке по продаже спиртного. Миррор настаивает на том, что имеет шестилетний опыт работы в образовании и, в частности, в негосударственной израильской школе, преподавал там математику в 3-6-х классах.

Чтобы узнать, как Георгий устраивался на работу, как проходил собеседование и на каком основании его приняли, мы связались с администрацией МЦХШ. «Мы приняли Георгия Миррора, — рассказывает секретарь директора школы, — на основании предоставленного диплома о высшем педагогическом образовании и резюме. Кандидат прошел собеседование успешно».

Комментарий юриста Игоря Карцева, занимающегося защитой прав учащихся: «Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» действия Георгия Миррора однозначно противозаконны.

Действительно, нельзя законодательно ограничить ведение подобных аккаунтов частными лицами. Но школьный преподаватель — это в первую очередь должностное лицо, и в его обязанности должно входить недопущение попадания личной информации к детям, с которыми он работает. Так как речь идет о том, что преподаватель на своей странице рекламировал определенные услуги, то его действия подпадают под действие статьи 6.21 КоАП РФ. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Мера пресечения: наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Юлия Бебехер