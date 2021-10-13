 

Скандалы: Математик с плеткой

13.10.2021, 12:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В московской школе разгорелся БДСМ-скандал: преподаватель оказался практикующим специалистом по предоставлению услуг для взрослых

Учитель математики, преподававший в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств, был уволен после обращения родителей учеников. Родители обнаружили в Интернете его личную страничку с откровениями о садо-мазо развлечениях. Администрация школы до сих пор пребывает в шоке, а возмущенные родители составляют обращение в Роспотребнадзор.

Инстаграм-страничку 32-летнего учителя математики Георгия Миррора с рассказами о БДСМ и рекламой своих совсем не математических услуг, нашел в Сети один из родителей учеников школы Святослав Савин. Он написал преподавателю в личный чат и получил довольно агрессивной отлуп: «Мне все равно, что вы все обо мне думаете».

Через некоторое время уже большинство родителей было знакомо с «дополнительной» деятельностью педагога. Встревоженные мамы и папы оперативно потребовали от администрации школы увольнения математика. Прямо с урока его забрал наряд полиции. В отделении учителя допросили, проверили телефон на наличие запрещенного контента и отпустили домой. На следующий день после задержания стало известно, что учитель уволен.

«Нет, меня не уволили, — рассказал Георгий «МК», — я сам решил уйти, потому что те же самые родители в следующий раз обвинят меня в каннибализме или насилии над детьми».

  — Но ведь страничка-то такая была, и до сих пор вы обновляете свой контент…

— Да, страничка есть, и мне совершенно не стыдно за ее содержание. У каждого человека есть личная жизнь, и никого не должно волновать, как он ее строит.

 — Вы считаете, что реклама БДСМ-услуг, предложение этих услуг в открытом пространстве это личная жизнь?

— Почему нет?

  — Хорошо, но вы педагог, инженер, так сказать, человеческих душ — считаете, что о вашей вот такой личной жизни могут и должны знать ваши ученики?  

— Сейчас очень продвинутые дети. Многому и я могу у них поучиться. Я преподаю математику — точка! Воспитывать, подавать пример, читать нотации и показывать птичек в окошке — удел родителей.

   — После того как в школе стало известно о вашей странице, дети спрашивали вас о чем-то? 

— Да, дети спрашивали. Я общаюсь с детьми на равных — рассказал, вот что такое абьюзер, к примеру.

— Детям нужна такая информация из уст учителя? И вы чувствовали какую-то ответственность за происходящее?

— Детям вообще нужна любая информация! Спросили — ответил. Но я проработал в школе совсем немного, провел всего несколько уроков, не успел установить с детьми контакт. Ответственности никакой не чувствовал. Это не я залез к ним на частную страницу!

Учитель математики, преподававший в Московской центральной художественной школе при Российской академии художеств, был уволен после обращения родителей учеников. Родители обнаружили в Интернете его личную страничку с откровениями о садо-мазо развлечениях

  — То есть вы считаете, что  учителя имеют право выкладывать подобный контент, к которому дети будут иметь свободный доступ?

— Учитель — это человек, обычный человек. У него могут быть свои причуды, увлечения. Ничего страшного, если ученик узнает о учителе что-то новое. Я же не делал предложения никому лично.

По словам Георгия, он имеет диплом педагогического университета, окончил факультет информатики в 2015 году. Окончив университет, репатриировался в Израиль, где в течение четырех лет работал то в магазине косметики, то в уличном ларьке по продаже спиртного. Миррор настаивает на том, что имеет шестилетний опыт работы в образовании и, в частности, в негосударственной израильской школе, преподавал там математику в 3-6-х классах.

Чтобы узнать, как Георгий устраивался на работу, как проходил собеседование и на каком основании его приняли, мы связались с администрацией МЦХШ. «Мы приняли Георгия Миррора, — рассказывает секретарь директора школы, — на основании предоставленного диплома о высшем педагогическом образовании и резюме. Кандидат прошел собеседование успешно».

Комментарий юриста Игоря Карцева, занимающегося защитой прав учащихся:  «Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» действия Георгия Миррора однозначно противозаконны.

Действительно, нельзя законодательно ограничить ведение подобных аккаунтов частными лицами. Но школьный преподаватель — это в первую очередь должностное лицо, и в его обязанности должно входить недопущение попадания личной информации к детям, с которыми он работает. Так как речь идет о том, что преподаватель на своей странице рекламировал определенные услуги, то его действия подпадают под действие статьи 6.21 КоАП РФ. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

Мера пресечения: наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Юлия Бебехер



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Мнение: Преодоление снарядного голода, экспорт сахара и оправдание убийства Николая II

22.02 / Экономист Гольдфайн объяснил дефицит рабочей силы чрезмерными зарплатными ожиданиями россиян

28.10 / Мнение: Катастрофа 2020 – США на пороге гражданской войны

11.08 / Мнение: Популярность Маши и Медведя, электронная трудовая и северные надбавки на удалёнке

09.03 / Мнение: Сколько стоят каджарские картины

06.05 / Новую станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в 2021 году

21.01 / Антидепрессанты преимущественно неэффективны в лечении боли в спине и остеоартрита

11.02 / Мнение: Торг

18.08 / Доктора из США разработали раствор от похмелья

02.09 / Мнение: Ментовские будни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика