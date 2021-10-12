 

Великий Покров 14 октября: о чем каждая женщина должна помолиться Божьей матери

12.10.2021, 23:06, Разное
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Большой праздник Покрова славится своими чудесами, с которыми испокон веков верующие сталкиваются в этот день. Считается, что просьбы женщин, обращенные к Богородице 14 октября, будут ею услышаны.

О чем стоит просить в Покров женщинам, молясь у иконы? Об этом далее.

Любовь и семейное счастье

Покров – поистине женский праздник. В этот день женщины просят для себя счастье, которое у каждой свое: одна мечтает влюбиться и стать любимой этим мужчиной, другая хочет как можно скорее выйти замуж, а третья готова все отдать ради рождения ребенка. Все эти просьбы – лучшие идеи для молитвы в праздник Покрова.

14 октября любой женщине, пришедшей в храм, обязательно стоит помолиться у иконы Покрова и попросить Богородицу о семейном уюте и гармонии.

В этот день матери молятся Богородице о том, чтобы их дочери, засидевшиеся в невестах, удачно вышли замуж и жили в гармонии со своими мужьями. Подобные молитвы действительно очень быстро привлекают в жизнь девушки достойного партнера, о котором потом все окружающие говорят, что он был послан ей самим Господом.

Прибавление достатка

14 октября можете смело попросить Богородицу о достатке для себя и для всей семьи. Только не нужно называть в молитве конкретные цифры – положитесь на волю Божьей Матери. Если у вас есть давние долги, просите о помощи в их выплате – Богородица помогает справиться с финансовыми трудностями тем, кто действительно нуждается в этом.

Известно огромное количество случаев, когда именно в Покров людям удавалось вымолить для себя достойную работу или долгожданное повышение в должности.

Защита

В праздник Покрова обязательно молятся Богородице о защите. Причем, она может быть самой разной: от недугов, дурных людей, соблазнов и так далее. В этот день также просят о безопасности своего дома.

С давних времен именно в праздник Покрова молились о защите своей Родины – все эти просьбы становились услышанными Богородицей.

Здоровье

С праздником Покрова связано огромное количество историй чудесных исцелений. Именно в этот день все молитвы о здравии как для себя, так и для близких людей Богородица слышит очень хорошо – и посылает все это людям.

Молите как об исцелении болезней, так и об укреплении имеющегося здоровья. Кроме всего этого, в Покров принято просить о душевном здоровье, а также об изгнании уныния, чтобы все ближайшее время провести в радости, в окружении хороших новостей.

Жилье

В праздник Покрова бездомные могут смело просить об обретении теплого крова – эти молитвы слышатся очень хорошо.

Если вы давно мечтаете о жилищных условиях лучше тех, которые имеете сейчас, обратитесь с этой просьбой к Божьей Матери, предварительно поблагодарив ее за то, что у вас есть в настоящее время.

Усмирение недостойных качеств

В праздник Покрова женщинам стоит молиться Божьей Матери об усмирении недостойных человеческих качеств (например, гордыни, склонности к алкоголизму или другим пагубным привычкам). Причем, просить можно как за себя, так и за близких.

Еще в этот большой день принято просить об усмирении внутреннего врага, неуверенности, а также об укреплении веры.



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