 

Органы ЗАГСа будут считать живыми только тех россиян, кто принял участие в переписи населения

12.10.2021, 19:31, Разное
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Главное управление записи актов гражданского состояния уточнит списки граждан, находящихся в живых, с помощью Всероссийской переписи населения. Те, кого не сумеют найти счётчики переписи, будут признаны умершими по суду.

Действующий порядок регистрации смертей подразумевает, родственники покойного или госучреждение, обязанное организовать захоронение, обратятся в Отдел ЗАГСа за свидетельством о смерти, без которого похоронить человека невозможно. Если они этого не сделают, человек останется для государства живым, его придётся учитывать в социальных программах всех уровней, продолжать начислять пенсию и пособия. Пандемия COVID-19 показала, что многие умершие избежали попадания в государственную статистику. Исправить это поможет перепись.

«Мы впервые ставим такую задачу счётчикам переписи. Они должны будут не только пересчитать граждан, но и лично убедиться, что конкретный человек жив. Где бы ни находился гражданин России, он сможет встретиться со счётчиком и подтвердить своё нахождение в живых. Если он этого не сделал, значит, он умер», – сообщили в пресс-службе Минюста.

Чтобы избежать погрешностей в учёте правительство намеревалось обязать россиян ежегодно получать справку о нахождении в живых, как это делают российские пенсионеры, живущие за границей. Однако перепись позволит отложить, а может быть, и вовсе отказаться от такого решения.

В правительстве уверены, что решение об исключении «ненайденных» россиян из числа живущих не только поможет исправить статистику, но и мотивирует граждан участвовать в переписи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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