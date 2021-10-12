Когда все попытки потерпели фиаско: как вернуть любовь мужа при помощи магии

Взаимная любовь – источник сил, вдохновения и хорошего настроения. Но бывает так, что чувство уходит. Тогда человек, который продолжает любить, испытывает грусть. У него истощаются жизненные силы. Многих женщин интересует вопрос о том, как вернуть любовь мужа. Для этого можно обратиться к обрядам и заговорам.

Заклинание на пищу

Такой заговор женщине надо произносить на еду, которую она готовит сама. Это один из наиболее эффективных и безопасных ритуалов. Жена, которая хочет вернуть внимание и нежность супруга, должна угостить его вкусным блюдом. В процессе приготовления еды нужно произнести такие слова:

“Как вода закипает, так и я огонь страсти разжигаю, кровь горячую по телу разгоняю”.

Подавая еду на стол, следует произнести такой заговор:

“Ешь с рук моих, а на других не смотри, лишь меня одну, как и я тебя, люби”.

Об этом обряде не стоит рассказывать никому. Иначе его действие ослабнет.

Ритуал с фотографией супруга

Для этого обряда необходим снимок и вещь избранника. Надо поставить фото мужа перед собой. А затем зажечь свечку.

И поднести ее к фотографии. В другой руке следует держать личную вещь мужа. Затем надо произнести такие слова:

“Как свеча горячими слезами истекает, так и сердце жаром пылает. Как любимый мой это оденет, сразу страстью загорится, и со мной это тоже случится”.

Закончив ритуал, надо вернуть вещь на прежнее место. И проследить, чтобы избранник надел ее в течение трех дней.

Ритуал на возобновление отношений после измены

Неверность со стороны мужа – распространенная проблема. Если жена готова сохранить семью, ей стоит воспользоваться старинным обрядом.

Для проведения ритуала следует взять кусок красной ткани. И расстелить его на столе. Поместить фотографию мужа посередине. Поставить на снимок красную и белую свечи. Зажечь их и посмотреть на пламя, вспомнив свои обиды и боль. Успокоившись, женщина должна произнести такие слова:

“Души родные прощения заслуживают, светом любви озаряются, навстречу друг другу стремятся. Белым пламенем обиды выжигаю, забвению предаю. Красным светом любовь и страсть зажигаю. Фотографию любимого бережно храню, под свечи кладу. Воск смешиваю, любовь возвращаю”.

Затем следует затушить свечи. Плотно свернуть их вместе с фотографией, спрятать в укромное место. Когда отношения наладятся, надо зарыть эти вещи под молодым деревом. Тогда любовь будет становиться крепче с каждым днем.

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Другим требуется поддержка небесных покровителей. Чтобы восстановить мир и гармонию в отношениях, надо обратиться за помощью к святым угодникам Петру и Февронии. И произнести такую молитву:

“Божьи угодники, благословенные княже Петр и Феврония! К вам иду за помощью сердечной. Услышьте молитвы мои да вознесите их Господу. Благодатью его и всепрощением восстановим мир в семье и брак, на небесах заключенный. Не коснется нас горе ссор и расставания. Уповаю на милость Вашу и на покровительство Божие. Даруйте нашим душам покой и усмирение, оградите от происков негативных да от кривотолков людских. Да будет в нашей семье взаимопонимание бесконечное, да народятся дети, Божьим светом озаренные. Аминь”.

Перед этой молитвой желательно исповедоваться и причаститься.

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Рекомендации экспертов

Женщине, которая решила вернуть любовь супруга с помощью магии, важно помнить о таких правилах:

Обряды лучше проводить в новолуние. Или на растущий месяц. В это время энергия ночного светила достигает пика. И ее легко направить на созидание. Заговоры и ритуалы обладают особой силой. В день, когда проводится обряд, надо воздерживаться от негативных эмоций. Следует провести время в спокойной обстановке, отдохнуть, не суетиться. Тем, кто не верит в чудодейственную силу заговоров, не следует произносить их. В таком случае слова не окажут нужного воздействия. И будут не только бесполезными, но и вредными. Обряды следует проводить лишь с благими намерениями. Ритуал не должен преследовать корыстные цели или быть направлен на причинение вреда. Ведь негативная энергия возвращается к тому, кто проводит обряд. Женщина должна использовать заговоры и ритуалы только в том случае, если она готова ответить взаимностью на возобновившуюся любовь избранника. Не стоит проводить обряды назло мужу, чтобы мучить его. Перед началом ритуала женщине следует искупаться в ванной или принять душ. Она должна вымыть голову. Ведь в волосах сосредоточена женская энергия.

Не следует забывать о том, что результат даже самого эффективного обряда будет недолгим. Если муж перестал испытывать нежные чувства к супруге, женщине стоит найти причину проблемы. И попытаться устранить те факторы, которые привели к разладу в паре. Тогда магические обряды будут эффективными и помогут достичь желаемого результата.