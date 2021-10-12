 

Из-за холодов в Великобритании участились случаи отравления антифризом

12.10.2021, 17:31, Разное
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Британские врачи отмечают рекордное число случаев отравления незамерзающей жидкостью. С начала месяца в больницы поступило более 9000 человек с таким диагнозом. За весь 2020 год таких случаев в стране было лишь 115.

В правительстве связывают явление с аномально холодной погодой, которая вынуждает британцев пользоваться антифризом для согрева. Многие из них вместо использования его по прямому назначению пьют жидкость, в результате чего получают тяжёлое отравление этиленгликолем. Смертность при этом составляет около 70%. Больше всего таких случаев в Йоркшире, Честершире и Оксфорде, где зафиксировано массовое отравление незамерзающей жидкостью студентов Тринити-колледжа, отмечавших день рождения королевы. Британские врачи предупреждают, что употребление антифриза внутрь опасно для жизни и здоровья.

«Это настоящая эпидемия. Многие британцы слышали от дедушек и бабушек, что в мороз нужно пользоваться антифризом, но большинство из них не знает, как именно им пользоваться. Поэтому они его просто пьют. В Лондоне мы закрыли подпольный паб, который наливал незамерзайку вместо виски. Суды завалены исковыми заявлениями против производителей жидкости, не предупредивших о правильном способе её использовать. Если так пойдёт и дальше, в стране не останется антифриза, а в токсикологических отделениях и моргах – свободных мест», – беспокоится лондонский врач Джеймс Кастерли.

Британское правительство рекомендует вместо антифриза в мороз использовать ватники. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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