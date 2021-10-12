Анне Хилькевич скоро 35: звезда “Универа” о маме и папе, собственных детях и первом съемочном дне

15 октября у Анны Хилькевич юбилей. Через несколько дней звезде “Универа” исполнится 35 лет. Сегодня Анна Хилькевич – востребованная актриса. Многие российски кинорежиссеры хотят видеть ее в своих проектах. Параллельно с работой Анна занимается воспитанием детей.

О родителях

Хилькевич очень повезло с мамой и папой. Родители актрисы с детства внушали ей, что она самая красивая и не такая, как все.

Кстати, благодаря маме, которая всегда говорила маленькой Ане, что женщина должна хорошо выглядеть не только днем, но и ночью, сегодня Хилькевич очень ответственно относится к своей внешности. Она регулярно посещает косметолога, делает маникюр. Хорошо выглядит актриса и благодаря спорту – в ее жизни он присутствует уже много лет.

О наследниках

Шесть лет назад Анна вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова.

В 2015-м у пары родился первый ребенок – дочь Арианна. Через три года в семье актрисы и бизнесмена произошло очередное пополнение – на свет появилась маленькая Маша.

Хилькевич признается, что мечтает о троих детях. Ей нравится, когда дом наполнен голосами малышей.

О первом съемочном дне в сериале “Универ”

Анна начала сниматься в кино еще с 2003 года.

В 2011-м ей предложили примерить на себя образ Маши Беловой в популярном российском сериале “Универ. Новая общага”. Эта комедия подарила Хилькевич огромную популярность.

Анна до сих пор помнит, как впервые оказалась на съемочной площадке проекта. В тот день ей необходимо было сыграть в откровенной сцене. Актриса была шокирована, когда узнала об этом.

К счастью, Анна поборола волнение и идеально справилась с поставленной перед ней задачей.