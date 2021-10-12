Скандалы: В армии россиян-банкротов 400 тысяч человек

Число узаконенных случаев финансовой несостоятельности физических лиц за 9 месяцев этого года почти в два раза превысило показатели прошлого

Бум потребительского кредитования, который переживает Россия на фоне падающих доходов населения, продолжает приносить свои печальные плоды. Армия россиян-банкротов, не справившихся с долгами, за январь-сентябрь 2021 года увеличилась еще на 137 тысяч человек, следует из данных Федресурса. Число банкротств физических лиц за 9 месяцев на 80% превысило показатели за тот же период 2020 года и на 188% цифры января-сентября доковидного 2019-го.

За весь период существования процедуры потребительского банкротства — с октября 2015 года — несостоятельными стали уже 419 765 российских граждан.

Физлица, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. Должники в январе-сентябре 2021 выступили заявителями в 95,1% процедур, тогда как кредиторы инициировали 3,8% дел, а ФНС России — 1,1%.

Больше всего граждан обанкротились в Москве (7402), Московской области (7315), Краснодарском крае (6882), Санкт-Петербурге (6086), Самарской области (5917), Свердловской области (5595), Республике Башкортостан (5340), Ростовской области (4341), Челябинской области (4152), Волгоградской области (3668).

«Банкротство граждан как социально-ориентированная законная процедура списания долга продолжает развиваться, что, несомненно, позитивно для экономики», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Еще 5120 человек обанкротились через МФЦ — по внесудебной процедуре, запущенной год назад. При этом центры возбудили дела только по 40% заявлений, а 7920 вернули должникам.

Сейчас «все направлено на то, чтобы сделать эту процедуру более доступной», сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

«1 февраля 2022 года вступит в силу закон, который даст возможность гражданину сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума при взыскании долгов приставами. Это также позволит повысить доступность процедуры банкротства для малообеспеченных граждан», — добавил он.

По данным ЦБ РФ, с начала года банки выдали физлицам 3,12 триллиона рублей новых кредитов, а за 12 месяцев — 4,776 триллиона рублей.

Увеличиваясь со скоростью 9 миллионов рублей в минуту, или 13 млрд рублей в день, общий долг населения перед банковской системой подскочил на 26% за год и достиг 23,164 триллиона рублей, впервые в истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (25,826 трлн рублей).

Показатель полной долговой нагрузки по кредитам, выданным во втором квартале, составил 61,3% — такую долю своих доходов в среднем клиенту приходится отдавать банку. При этом практически каждый третий кредит — 30,3% — взяли люди, которым придется отдавать более 80% заработка, чтобы соблюдать график платежей.

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, по итогам первого полугодия превысили рекордные 2,3 триллиона рублей. С начала года число исполнительных производств по взысканию с физлиц в пользу банков выросло в 1,5 раза — с 8 миллионов до 12 миллионов, а общая сумма стала больше на 500 млрд рублей.

Средняя сумма взыскиваемого долга перед банками превысила 191,6 тысячи рублей. По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Оригинал материалам: «Финанз»

«Финанз», 14.09.21, «Греф отказался видеть «пузырь» в долгах россиян на 23 триллиона рублей»

Глава Сбербанка Герман Греф не видит «пузыря» на рынке потребительского кредитования в России, где долги населения растут с рекордной в истории скоростью и, по данным на 1 августа, превысили 23 триллиона рублей.

«Мы не видим никаких признаков «пузыря», — заявил Греф на пресс-брифинге во вторник.

«Ключевые метрики об этом, во всяком случае, пока не свидетельствуют», — добавил он (цитаты по ТАСС).

По данным ЦБ РФ, с начала года банки выдали физлицам 3,12 триллиона рублей новых кредитов, а за 12 месяцев — 4,776 триллиона рублей.

Увеличиваясь со скоростью 9 миллионов рублей в минуту, или 13 млрд рублей в день, общий долг населения перед банковской системой подскочил на 26% за год и достиг 23,164 триллиона рублей, впервые в истории практически сравнявшись с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (25,826 трлн рублей).

Показатель полной долговой нагрузки по кредитам, выданным во втором квартале, достиг 61,3% — такую долю своих доходов в среднем клиенту приходится отдавать банку.

При этом практически каждый третий кредит — 30,3% — взяли люди которым придется отдавать более 80% заработка, чтобы соблюдать график платежей.

Долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, по итогам первого полугодия превысили рекордные 2,3 триллиона рублей.

С начала года число исполнительных производств по взысканию с физлиц в пользу банков выросло в 1,5 раза — с 8 миллионов до 12 миллионов, а общая сумма стала больше на 500 млрд рублей.

Средняя сумма взыскиваемого долга перед банками превысила 191,6 тысячи рублей. По данным ФССП, объем долгов граждан по банковским кредитам почти в 3,5 раза превышает аналогичную задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.