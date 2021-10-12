Скандалы: Земля, семья и казино

Главный латифундист России Александр Ткачёв построил новое поместье — в Геленджике

Бывший глава Минсельхоза явно не планирует возвращаться во власть. При этом его семья продолжает стремительно обрастать новыми активами и проектами. Все и раньше знали, что Ткачёв – один из крупнейших землевладельцев страны. Но теперь на поверхности проступают не видимые прежде черты гигантской бизнес-империи, построить которую было бы невозможно без использования ресурсов государства. Источники инвестиций в новые проекты представители ключевой компании Ткачёва не комментируют.

Владелец АО «Агрокомплекс» из кубанской станицы Выселки едва не переплюнул Георгия Романова по пышности своего праздника. На торжествах по случаю открытия винодельни «Шато де Талю» (Chateau de Talu) не было солдат Преображенского полка, зато были Ксения Собчак, её муж режиссёр Константин Богомолов, телеведущий Владимир Познер и другие звёзды шоу-бизнеса. Но событие, которое случилось в Геленджике во второй половине сентября, можно считать куда более примечательным, чем недавнее венчание в Петербурге наследника Российского императорского дома.

По сути, гости увидели, что бывший министр построил на берегу Чёрного моря нечто вроде поместья: на площади более 100 гектаров расположены виноградники, винодельня и огромный дом «в стиле Людовика XIV». По сообщениям СМИ, имение названо в честь дочерей Александра Ткачёва – «де Талю»: Татьяна и Любовь. Но куда интереснее другое.

Винодельческим предприятием управляет одноимённая компания, которая принадлежит жене бывшего чиновника Ольге. При этом реализован проект в значительной степени на заёмные средства – 2,58 млрд рублей на эти цели предоставил государственный Россельхозбанк. И, насколько можно понять, началось создание винодельни в 2017 году, то есть ещё в бытность Александра Ткачёва министром сельского хозяйства РФ. До сентября 2017-го он ещё и возглавлял наблюдательный совет РСХБ. Быть может, с формальной точки зрения здесь нет конфликта интересов, но в целом история с виноградниками вызывает немало вопросов.

А ещё недавно мы убедились, что, если оставить за скобками известный всем «Агрокомплекс», «Шато де Талю» лишь малая часть растущей империи Ткачёвых. В феврале 2021 года зять Александра Ткачёва Роман Баталов учредил в Сочи компанию «Мантера-Групп», которая объединила активы в сфере туризма и развлечений не только в Краснодарском крае, но также в Крыму и Приморье. Буквально на днях «Коммерсант» выяснил, что через цепочку других фирм ООО «Мантера-Групп» владеет винодельческим комплексом «Шато де Талю», а также тематическим парком «Сочи-Парк», курортном и игорной зоной в Красной Поляне, форелевым хозяйством и рядом других туристических объектов. Следующий на очереди Крым. В течение ближайших пяти-семи лет компания планирует построить в Ялте тематический парк с гостиничным комплексом площадью до 100 тыс. квадратных метров. Насколько известно, инвестором здесь выступит АО «Агрокомплекс», которое планирует вложить в проект 16 млрд рублей. Цифра выглядит впечатляющей на фоне того, что чистая прибыль агрохолдинга за прошлый год составила 2,67 млрд рублей, хотя и выросла почти на две трети по сравнению с годом ранее.

Кроме того, известно, что месяц назад на Восточном экономическом форуме компания Mantera объявила о намерении вложить 38 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке. Речь идёт о строительстве во Владивостоке первого тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса «Парк Русский» (15 млрд рублей), а также гольф-клуба мирового уровня (8,5 млрд рублей) и казино (14,5 млрд рублей).

«Наша Версия» направила в АО «Агрокомлекс» официальный запрос, в котором помимо прочего мы спросили об источнике инвестиций в дальневосточные проекты. Мы ждали ответа больше недели, но к моменту сдачи материала в номер так его и не получили.

Конкретно

Будучи министром сельского хозяйства РФ, Александр Ткачёв говорил, что АО «Агрокомлекс» принадлежит его родственникам. В тот период он не фигурировал в документах компании в качестве акционера, бенефициара или члена совета директоров. Согласно финансовому отчёту предприятия за 2020 год, оно находится под контролем одного физического лица, которому принадлежит 77,5% обыкновенных акций. В том же документе указано, что «бенефициарным владельцем» компании является Александр Ткачёв.

Весной 2021 года Агрокомлекс им. Н.И. Ткачёва (назван в честь отца бывшего чиновника в 2014 году) в очередной раз возглавил рейтинг богатейших землевладельцев России, по версии Forbes. Компании принадлежат земельные наделы в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Издание оценило стоимость этих земель в 88,6 млрд рублей.

Самообнажение Ткачёва

Мнение: Сергей Поживилко, иностранный корреспондент «Нашей Версии»

– В теории пиара есть термин «момент обнажения». Когда сложившийся образ вдруг рушится из-за ставшего известным незначительного события. Публичных фигур от этого всячески оберегают. Не всегда успешно. Такая история случилась, например, с Биллом Клинтоном. Не из-за интрижки с Моникой даже – президента-бабника осудили далеко не все. Критическим стал другой случай. Тысячи пассажиров ждали в аэропорту, пока взлетит президентский самолёт. А оказалось, что на борту номер один просто ждали, когда доставят парикмахера для стрижки демократичного рубахи-парня Билла.

Недавно такой сеанс уничтожения собственного имиджа продемонстрировал Александр Ткачёв. Что о нём можно сказать? Талантливый предприниматель, одним из первых в стране начал создавать крупную сельхозкорпорацию. Судачили, мол, не всегда законными средствами. Но какие в 90-х были законы. И ухватил он не месторождения ископаемых, а зарастающие сорняком поля и брошенные фермы.

Успешный политик. Депутат Госдумы из левого большинства. Пожалуй, самый эффективный постсоветский руководитель Кубани. Говорили, конечно, что и себя не забывал. А кто забывал? И все ли регионы так смогли использовать экономический рост в стране, как Кубань? Наконец, федеральный министр.

Ткачёв был словно тефлоновый. Его имиджу не повредили ни резня в Кущёвке, ни наводнение в Крымске, ни многочисленные публикации об удивительных не по годам бизнес-талантах племянницы и зятя. Перечеркнул его полностью один миг, организованный самим Ткачёвым. Открытие шикарной винодельни в Геленджике.

Событие доброе, и его стоило предъявить общественности, прорекламировать. Но как? Ткачёв собирает междусобойчик московских селебрити, из постов которых мы о событии и узнаём. Здание и территория вокруг «в стиле Луи XIV», а внутри – комфортнее, чем «у всех Луев, вместе взятых». В меню – чёрная икра, морские гребешки с санкционными изысками. Поют «Би-2». В общем, пир во время чумы. В прямом смысле этого слова. И так в России самый большой разрыв между бедными и богатыми. А тут ещё и ковид. Отдадим должное: бизнес ощутил серьёзность момента и настроение масс. Исчезли из информационного пространства дешёвые понты с показным потреблением. Джеты для собачек, яхты для девушек, корпоративная гульба. На повестке дня – желание больше платить налогов, жертвовать сотни миллионов на лекарства больным детям. На этом фоне мероприятие в стиле а-ля провинциальный подгулявший купчик смотрится просто дико. Не говоря уж о репутационных потерях для бизнеса. Всплыла история с землёй под виноградники, полученной при нахождении у власти, и судебный процесс вокруг неё. И демонстративная игра «жировыми» накоплениями. Надумаете раскулачивать – вот они мы. Ткачёв уничтожил себя прежнего. Вместо политика и патриотического предпринимателя навсегда останется образ тщеславного хуторянина, бомкающего на пианино на уровне первого класса музшколы. Такое не лечится. Разве что в пиаре появится новый термин – «самообнажение Ткачёва».

Борис Бритвин