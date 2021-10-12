Скандалы: Все раскрыл и сел

Закончено дело участника расследования убийства Анны Политковской замначальника управления ГУУР МВД Евгения Кузина

Стали известны подробности уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Евгения Кузина и управления «К» СЭБ ФСБ Игоря Фролова, расследование которого завершил СКР. Полицейский, участвовавший в раскрытии убийства журналистки Анны Политковской и других резонансных преступлений, а также чекист обвиняются в вымогательстве взяток у предпринимателя.

У последнего они получили деньги и имущество на общую сумму 25 млн руб. под угрозой посадить его за преступления, к которым он не был причастен,— убийство и связь с оргпреступностью.

Бывший замначальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУУР МВД Евгений Кузин и Игорь Фролов, ранее являвшийся заместителем начальника 8-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняются главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взяток в особо крупном размере) УК РФ. Официальный представитель ГСУ СКР Юлия Иванова сообщила, что следственные действия по делу завершены, его фигуранты ознакомились с материалами, после чего они для утверждения обвинения направлены в Моспрокуратуру.

По версии следствия, полковники Кузин и Фролов вымогали деньги у предпринимателя Миро Амадяна в период с октября 2019 по январь 2020 года, в противном случае обещая его «пристегнуть» к одному из уголовных дел о совершении особо тяжких преступлений, в частности об убийстве в подмосковном Пушкино.

По данным источников “Ъ”, чекист, который и познакомил предпринимателя с полицейским, назвал его «страшным человеком», советуя господину Амадяну откупиться от него. В итоге в октябре 2019 года предприниматель передал сыщику первые $200 тыс.

С тех пор их встречи стали регулярными. Во время каждой из них Евгений Кузин рассказывал бизнесмену о раскрытых им заказных убийствах и «десятках» заказчиков и киллеров, якобы отправленных с его помощью за решетку. «Я Политковскую раскрыл!» — любил повторять полковник, явно преувеличивая свою роль. На самом деле, как сообщили “Ъ” источники, оперативник Кузин лишь был одним из участников группы по расследованию убийства обозревателя «Новой газеты», возглавляемой следователем СКР. Тем не менее после каждой такой встречи чекист рекомендовал бизнесмену в очередной раз задобрить полицейского, что тот и делал.

Миро Амадяну пришлось расстаться с $100 тыс., потом еще с $200 тыс. и наконец переоформить на указанного полицейским человека свой участок земли в Подмосковье площадью около 5 га.

В декабре того же 2019 года платить стало уже нечем, о чем предприниматель и рассказал полковнику Кузину. Тогда тот сообщил, что подготовил для него дело по ст. 210.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии. Здесь следует отметить, что Миро Амадян с подачи одного из интернет-сайтов, освещающих криминальную тематику, был назван вором в законе, племянником убитого в 2012 году «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан) и чуть ли не наследником его «империи». Бизнесмен попытался убедить полицейского в том, что не имеет отношения к криминалу, много лет занимается легальным бизнесом, а с Дедом Хасаном его объединяет только национальность — оба курды-езиды. Оперативник тем не менее потребовал 4,5 млн руб.— уже по ст. 210.1 УК РФ.

В январе 2020 года господин Амадян встретился с Игорем Фроловым в ресторане «Босфор» на Арбате и передал ему оговоренную сумму. А утром следующего дня предполагаемые взяткополучатели были задержаны сотрудниками ФСБ, к которым обратился потерпевший. В сейфе служебного кабинета полковника Кузина были обнаружены переданные накануне 4,5 млн руб. и еще $50 тыс., возможно, полученные от господина Амадяна ранее.

Отметим, что буквально одновременно с подготовкой операции по задержанию вероятных взяточников ГСУ СКР по Мособласти проводило мероприятия по установлению и поимке участников убийства в Пушкино, которым полковник Кузин пытался шантажировать бизнесмена Амадяна.

В последних числах декабря 2019 года подмосковные оперативники откопали в лесу у деревни Яшкино Пушкинского городского округа останки бизнесмена Владислава Ельчина и его водителя, пропавших шесть лет назад. Было установлено, что пропавший конфликтовал с лидерами пушкинской ОПГ из-за контроля над несколькими предприятиями и участка земли на въезде в город Королев. Однако местные правоохранители почему-то стали отрабатывать версию о том, что подозреваемый в мошенничестве бизнесмен сбежал за границу, и даже объявили его в международный розыск. Впоследствии по делу об убийстве были задержаны его предполагаемый организатор криминальный авторитет Георгий Жаворонков и два его вероятных сообщника.

Адвокат Евгения Кузина Роман Пиягин сообщил “Ъ”, что следственные действия по делу действительно были завершены, однако защита, ознакомившись с обвинением в окончательной редакции, заявила следствию свои возражения, на которые в ГСУ так и не отреагировали. Характеризуя своего доверителя, защитник рассказал, что полковник Кузин возглавлял едва ли не самое «боевое» в ГУУР управление, сотрудники которого специализируются на разработке самых организованных и опасных банд в разных регионах России. По данным защитника, за особые оперативные заслуги его клиент был награжден грамотой президента России, именным пистолетом и орденом Мужества. Комментировать уголовное дело по существу юрист отказался, отметив лишь, что считает взятку «провокацией со стороны потерпевшего».

Сергей Машкин