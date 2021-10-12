 

Новый премьер Японии потребовал от России контрибуцию за Хиросиму и Нагасаки

12.10.2021, 9:31, Разное
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида сразу после вступления в должность заявил, что будет добиваться от России выплаты в полном объёме контрибуции за атомные хлопки и последующее задымление в Хиросиме и Нагасаки во время Второй мировой войны. По словам японского лидера, в самурайской традиции внуки всегда отвечают за поступки дедов.

По словам Кисиды, общее число пострадавших от действий советских ВВС могло составить от 2 до 11 млн человек. В пересчёте на текущий курс выплата семьям пострадавшим с учётом процентов составляет  7,3 трлн долларов, которые российские власти должны немедленно перечислить в японский бюджет. Также правительство Страны восходящего солнца рассматривает вариант мирового соглашения, по которому Япония получит территории островов Кунашир, Сахалин, Итуруп, Земля Франца-Иосифа и ряд территорий в современной Еврейской автономной области.

«Советский тиран Сталин придумал людоедский принцип – «внук за отца не в ответе». Таким образом он хотел уйти от ответственности за атомные хлопки. В нашей же культуре не только внуки, но и правнуки, и потомки в сотом поколении отвечают по долгам предков. Для настоящего самурая никогда не поздно истребовать долг за совершённые злодейства», – сказал японский премьер.

В МИД России отрицают причастность к хлопкам в Хиросиме и Нагасаки, указывая, что в этом следует винить американские ВВС. Госдеп и ряд независимых СМИ эту информацию опровергают.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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