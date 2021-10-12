 

На фото мужчины увидели нечто странное, а через год он скончался от рака

12.10.2021, 7:08, Разное
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Это может быть просто какая-то техническая помеха при съемке или что-то иное, а то, что данный человек через год скончался от раковой опухоли, может быть просто совпадением.

Но, как говорил один персонаж, "случайности не случайны…"

Это фото выложил один из пользователей сайта Reddit  и указал, что мужчина на снимке является его дядей. Фото было сделано десять лет назад.

Через год дядя умер от рака и когда было сделано это фото, он не знал о своей болезни, ему еще не был поставлен диагноз.

"Этим снимком я ни с кем до сего момента не делился, кроме моих ближайших родственников", пишет автор, который также подтвердил, что в комнате за креслом дяди в момент съемки не находилось других людей.

Мужчина на фото сидит в кресле, а позади него с правой стороны запечатлено нечто, что можно назвать теневой фигурой или темным дымовым сгустком, который словно "тянется" к голове мужчины.

Автор уверяет, что фотография не подвергалась никакой обработке и она именно такая, какой была в оригинале. 

"Пока я не пришел на Реддит, я толком и не знал, кому можно показать это фото и получить информацию о ней, поскольку ясновидящие и медиумы довольно дорого берут за свои услуги. Что касается моего отца, то он думает, что на фото, возможно, изображена их мама, и если это так, то это положительный знак", – пишет автор.

Скептично настроенные комментаторы первым делом предположили, что на снимке просто заснята в движении кошка, прыгающая со стола. Но автор сказал, что в их доме не было кошек, а собака едва могла ходить.

Некоторые другие были согласны с тем, что на фото мог быть заснят призрак мамы, потому что он "тянется к мужчине по-матерински, чтобы обнять".

Один из комментаторов подробно проанализировал этот снимок с точки зрения того, как падает тень от темной фигуры на другие предметы и пришел к выводу, что "это, безусловно, убедительный образ". 

"Эта фигура, кажется, находится перед часами и за диваном, но она следует за углом света и тени на изображении. Я думаю, это может означать, что это что-то пришло из более высокого измерения, потому что я не понимаю, как оно может одновременно создавать материальную тень в нашем измерении и оставаться невидимым. Очень интересно".

Еще один комментатор предположил, что это может быть Жнец, то есть посланник Смерти, потому что, по его мнению, сущность на фото совсем не выглядит чем-то положительным.



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