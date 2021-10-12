Подозреваемого в отравлении бабушки и внучки арбузом отпустили домой

39-летнего работника московской службы дезинфекции, обвиняемого в деле о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом, перевели под домашний арест.

Дезинфектора Антона Котова арестовали на пару месяцев после предъявления обвинения в оказании услуг, повлекших смерть более одного лица. Он не признал вину.

Семья погибших купила арбуз в «Магните». Антон Котов работает в «Областном центре дезинфекции», который обрабатывал магазин от насекомых. По словам гендиректора центра Дмитрия Кутьева, его сотрудник действовал по инструкции, ничего не нарушил и смертельное отравление применявшимся против насекомых «Цигатрином» в стандартной дозировке невозможно в принципе. Центр ежедневно дезинфицирует банки, магазины, почтовые отделения, школы, детсады. Компания пользуется Цигатрином и другими средствами для дезинфекции помещений в Москве около 10 лет. Если бы эти средства были настолько опасными для здоровья, подобное долгожительство компании было бы невозможно, уверен Дмитрий Кутьев.

РИА Новости

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