 

Подозреваемого в отравлении бабушки и внучки арбузом отпустили домой

12.10.2021, 1:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

39-летнего работника московской службы дезинфекции, обвиняемого в деле о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом, перевели под домашний арест.

Дезинфектора Антона Котова арестовали на пару месяцев после предъявления обвинения в оказании услуг, повлекших смерть более одного лица. Он не признал вину.

Семья погибших купила арбуз в «Магните». Антон Котов работает в «Областном центре дезинфекции», который обрабатывал магазин от насекомых. По словам гендиректора центра Дмитрия Кутьева, его сотрудник действовал по инструкции, ничего не нарушил и смертельное отравление применявшимся против насекомых «Цигатрином» в стандартной дозировке невозможно в принципе. Центр ежедневно дезинфицирует банки, магазины, почтовые отделения, школы, детсады. Компания пользуется Цигатрином и другими средствами для дезинфекции помещений в Москве около 10 лет. Если бы эти средства были настолько опасными для здоровья, подобное долгожительство компании было бы невозможно, уверен Дмитрий Кутьев.

РИА Новости

Ненадежный источник: РИА Fognews



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.11 / “С актерами такое происходит”: Евгений Дятлов рассказал о проблемах с алкоголем

22.07 / Михаил Виноградов: Назначение Дегтярева – это эксперимент

11.05 / Мнение: Утечка миллионеров, большинство россиян за капитализм и почему без капитала нельзя

30.07 / Высоцкая рассказала о намерении 82-летнего Кончаловского сесть на шпагат

12.12 / Мнение: Болезнь как черная метка

16.03 / Мнение: Средняя зарплата в России выросла на 8 процентов?

15.07 / Реализация крупных строек во многом на плечах трудовых мигрантов

27.09 / Роль Доктора Лизы помогла Хаматовой стать более открытой: Я очень стеснительный человек

12.02 / Мнение: Доминанта Дзержинского

17.04 / Стало известно о вопросе вхождения Украины в состав Евросоюза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика