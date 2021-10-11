А самая модная – с “катышками”: советы стилиста по выбору трендовой шубы на зиму

Не за горами зима и холода, а это означает, что самое время задуматься о приобретении шубы. Искусственный мех не сдает своих позиций и в предстоящем сезоне. По словам стилиста Сони Горчаковой, в тренде будут шубы с «катышками».

Актуальные цвета

В моде будут изделия ярких цветов, а именно:

зеленого; голубого; желтого; розового; бирюзового.

Такие оттенки обязывают к тому, чтобы тщательно продумывать каждый свой образ.

Если вы хотите выбрать более практичный и долговечный вариант, тогда отдавайте предпочтение шубе базовых, а не ярких цветов.

Объем меха

Чем длиннее мех, тем больше он прибавляет объема. Если у вас есть лишние килограммы, тогда остановите выбор на изделии с коротким ворсом. А длинный мех пусть лучше носят девушки, которые комплексуют по поводу худобы.

Что касается трендового плюшевого стиля тедди, то, по мнению Горчаковой, мода на него быстро пройдет. Если вы располагаете финансами для того, чтобы каждый сезон менять шубу, то можете приобретать такую модель.

Если вы рассчитываете на долгосрочную перспективу, то выбирайте изделия простого классического кроя.

Шуба-халат

Такой фасон будет актуален в предстоящем сезоне. Преимущество заключается в том, что его можно скомбинировать с любой одеждой и обувью. Одинаково хорошо с шубой-халатом будут сочетаться и сапоги на низком ходу, и ботфорты на платформе или на высоком каблуке.

Из минусов: подобная шуба не защитит от морозов, даже при наличии свитера. Это вариант для тех девушек, которые перемещаются преимущественно на машине.

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Шуба оверсайз

Еще одна актуальная модель. Ее основное отличие — это универсальность. Худеньким девушкам она добавляет необходимого объема. Полные девушки, напротив, выглядят зрительно стройнее.

Экомех и натуральный мех

Как уже было сказано выше, искусственный мех (он же экомех) не сдает своих позиций. Но никто не сказал, что не являются актуальными натуральные меха.

Если вам предпочтительнее такой вариант, то остановите свой выбор:

на соболе; еноте; кунице; норке; ламе.

Есть также комбинированные меховые изделия. Они сшиты как бы из лоскутов разных материалов. Здесь первостепенным является дизайн. Приветствуются оригинальные принты, совмещение нескольких цветов в пределах одного изделия. Оптимальная длина — от середины икры и ниже. Укороченные варианты будут смотреться нелепо.

Необходимо помнить о том, что комбинированные меховые изделия визуально делают фигуру более объемной и прибавляют лишних килограммов.

Советы по уходу

Чтобы ваша шуба дольше сохраняла товарный вид, следует придерживаться основных правил по уходу за подобными изделиями. Вот основные из них:

не сушить шубу на радиаторе и не держать рядом с батареей; нельзя хранить изделие в пакете в сложенном виде; не рекомендуется часто сдавать одежду в химчистку, поскольку там используются агрессивные химические вещества, которые могут испортить вещь; если шуба влажная, следует повесить ее на плечики и дать просохнуть естественным путем; идеальное место для хранения меховых изделий – сухое, прохладное, хорошо проветриваемое, защищенное от попадания прямых солнечных лучей.