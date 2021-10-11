Ведущий “Что? Где? Когда?” попытался сжечь здание клуба во время игры команды знатоков из TikTok

Ведущий телевизионной интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?” Борис Крюк едва не сжёг Охотничий домик во время поединка, где играла команда знатоков, набранная из популярных TikTok-блогеров. Инцидент произошёл 9 октября поздно вечером.

Из-за ряда опасений программу решили дать не в прямом эфире, а записать. Как выяснилось, не зря – когда счёт составил 3:0 в пользу телезрителей, специальная игра едва не закончилась трагически.

В первом раунде знатоки проиграли телезрителю из Казани Михаилу Мустафину. На вопрос о том, кому посвятил Ван Гог одну из своих первых картин (текст посвящения был зачитан перед вопросом), они ответили “Путину”.

Удача не улыбнулась тиктокерам и во втором раунде. Телезрительница из Самарской области Галина Вишневская поинтересовалась, зачем в ее деревне с 1924 по 1999 год стояла вышка, с которой видно было ближайшее поле, и в которой имелся телефонный аппарат. Эрудиты решили дать досрочный ответ, чтобы получить дополнительную минуту на обсуждение, и заявили, что “там можно чилить и флексить”. Этот ответ тоже оказался неправильным.

Учитывая, что знатоки сломали волчок после второго раунда, ведущий Борис Крюк решил задать им загадку в стихах из книжки, которая используется для обучения умственно отсталых детей. Убедившись, что они не могут справиться и с ней тоже, он прекратил вести игру.

“Короче, поначалу было прикольно, сидишь за столом, а тебе дядечка вопросы задаёт, но его, короче, тоже не видно самого, я такое в кинчике одном видел”, – рассказал впоследствии капитан команды Даниил А. – “Но он душнила такой, я не могу, грузил нас, грузил, потом замолчал, а потом, короче, заходит сам, криповый такой, в руках эта штука для бензина, ну и он тупо брызгает им везде и молчит. Мы говорим ему: дядя, полегче, тэйк ит изи! А он молчит всё равно. Короче, это кринж полный”

Как выяснилось, после третьего раунда Борис Крюк успел сходить к своему автомобилю и взять оттуда канистру бензина. Он начал поливать им как зал, так и игравшую команду. Знатоков спас оператор, который прибежал в зал и объяснил им, что нужно бежать, а не снимать происходящее на телефоны. Впоследствии он уговорил ведущего отдать зажигалку и вывел его из помещения. Узнав, как шла игра, продюсеры телеканала решили не обращаться в полицию.

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