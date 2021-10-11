Ведущий “Что? Где? Когда?” попытался сжечь здание клуба во время игры команды знатоков из TikTok
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Ведущий телевизионной интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?” Борис Крюк едва не сжёг Охотничий домик во время поединка, где играла команда знатоков, набранная из популярных TikTok-блогеров. Инцидент произошёл 9 октября поздно вечером.
Из-за ряда опасений программу решили дать не в прямом эфире, а записать. Как выяснилось, не зря – когда счёт составил 3:0 в пользу телезрителей, специальная игра едва не закончилась трагически.
В первом раунде знатоки проиграли телезрителю из Казани Михаилу Мустафину. На вопрос о том, кому посвятил Ван Гог одну из своих первых картин (текст посвящения был зачитан перед вопросом), они ответили “Путину”.
Удача не улыбнулась тиктокерам и во втором раунде. Телезрительница из Самарской области Галина Вишневская поинтересовалась, зачем в ее деревне с 1924 по 1999 год стояла вышка, с которой видно было ближайшее поле, и в которой имелся телефонный аппарат. Эрудиты решили дать досрочный ответ, чтобы получить дополнительную минуту на обсуждение, и заявили, что “там можно чилить и флексить”. Этот ответ тоже оказался неправильным.
Учитывая, что знатоки сломали волчок после второго раунда, ведущий Борис Крюк решил задать им загадку в стихах из книжки, которая используется для обучения умственно отсталых детей. Убедившись, что они не могут справиться и с ней тоже, он прекратил вести игру.
“Короче, поначалу было прикольно, сидишь за столом, а тебе дядечка вопросы задаёт, но его, короче, тоже не видно самого, я такое в кинчике одном видел”, – рассказал впоследствии капитан команды Даниил А. – “Но он душнила такой, я не могу, грузил нас, грузил, потом замолчал, а потом, короче, заходит сам, криповый такой, в руках эта штука для бензина, ну и он тупо брызгает им везде и молчит. Мы говорим ему: дядя, полегче, тэйк ит изи! А он молчит всё равно. Короче, это кринж полный”
Как выяснилось, после третьего раунда Борис Крюк успел сходить к своему автомобилю и взять оттуда канистру бензина. Он начал поливать им как зал, так и игравшую команду. Знатоков спас оператор, который прибежал в зал и объяснил им, что нужно бежать, а не снимать происходящее на телефоны. Впоследствии он уговорил ведущего отдать зажигалку и вывел его из помещения. Узнав, как шла игра, продюсеры телеканала решили не обращаться в полицию.
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