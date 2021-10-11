Поможет в уходе за руками, лицом, волосами и не только: 9 косметических средств из кукурузного крахмала

Кукурузный крахмал обычно используют для приготовления пищи. Его добавляют в соусы и выпечку. Но знали ли вы, что кукурузный крахмал может стать отличным дополнением для косметических средств? Он хорошо увлажняет и очищает кожу, помогает устранить жирный блеск. О косметических способах использования кукурузного крахмала расскажем ниже.

Дезодорант из кукурузного крахмала

Кукурузный крахмал отлично удаляет излишки жира с кожи. Это натуральный дезодорант, который помогает нормализовать повышенное потоотделение. Чтобы приготовить его, просто смешайте кукурузный крахмал и пищевую соду в равных пропорциях. Готовый порошок нанесите на подмышки. А еще его можно использовать вместо талька перед и после эпиляции. Крахмал хорошо успокаивает воспаленную кожу. Но в этом случае не смешивайте его с содой.

Кукурузный крахмал против покраснения кожи

Кукурузный крахмал оказывает успокаивающее воздействие на кожу. Поэтому его используют в качестве присыпки для детей. Крахмал можно наносить, если у вас очень сухая или чувствительная кожа. Смешайте его с водой и вотрите на воспаленный участок.

Средство для ванной

Если вы хотите успокоить и увлажнить кожу, возьмите пару ложек кукурузного крахмала и добавьте его в горячую ванну. Хорошо перемешайте, чтобы он полностью растворился в воде. Полежите в такой ванне не менее 20-30 минут, чтобы успокоить кожу. Не добавляйте в воду бомбочки, пену или гель. Такая процедура придаст упругость коже.

Крем для рук

Если вы внимательно читаете состав косметических средств, то наверняка замечали, что кукурузный крахмал содержится в кремах для рук, лица и тела. Его добавляют туда в качестве смягчающего и тонизирующего ингредиента. Приготовить крем с крахмалом можно и дома.

Чтобы сделать средство для смягчения и увлажнения рук, возьмите:

кукурузный крахмал – 50 г; глицерин – 5 столовых ложек; розовую воду – 230 мл; любое эфирное масло.

Разогрейте ингредиенты на водяной бане, смешайте их, а потом охладите. Напоследок добавьте несколько капель эфирного масла, чтобы придать средству яркий аромат.

Маска против черных точек и воспалений

Если у вас жирная кожа, склонная к воспалению, вам поможет кукурузный крахмал. Он очищает поры от жирного блеска, удаляет лишнее загрязнение, но при этом не пересушивает лицо. Чтобы сделать домашнюю маску против воспаления и черных точек, смешайте вместе кукурузный крахмал и яблочный уксус. Добавьте пару капель эфирного масла розмарина. У вас должна получиться кремообразная консистенция, которую нужно нанести на лицо. Оставьте ее на полчаса, а потом смойте водой.

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Маска для лица двойного действия

Кукурузный крахмал также осветляет и смягчает кожу. Смешайте его с молоком или сливками. У вас должна получиться смесь, напоминающая по своей текстуре жидкое тесто. Нанесите ее на лицо и воспаленные участки. Оставьте на полчаса, а потом смойте остатки крахмала теплой водой.

Деликатный скраб с маслом ши

Кукурузный крахмал можно добавить в скраб, чтобы не только очистить, но и увлажнить кожу. Он также выступает отличным тонизирующим компонентом. Крахмал делает кожу более подтянутой и упругой.

Чтобы приготовить скраб, возьмите очень мелкий кукурузный крахмал. Смешайте его с маслом ши до образования жидкой смеси. Добавьте немного воды, если она получается очень густой. Нанесите скраб на увлажненную кожу лица и тела. Помассируйте ее, а потом умойтесь.

Домашний сухой шампунь

Сухие шампуни – популярное средство, которое помогает спасти грязные волосы без мытья. Стоят они, конечно, дорого. Если вы ищете бюджетную и натуральную альтернативу, обратите внимание на кукурузный крахмал. Он оказывает тот же эффект, что и сухой шампунь.

Как его использовать? Возьмите чайную ложку кукурузного крахмала и нанесите на кожу головы, уделяя особое внимание жирным участкам. Оставьте его на пару минут, а потом прочешите волосы, чтобы распределить крахмал по всей длине. Он впитает в себя лишний жир, и локоны будут выглядеть более чистыми и свежими.

Кукурузный крахмал для сияния волос

Кукурузный крахмал обладает питательными свойствами. Он увлажняет и смягчает волосяной стержень, делает сами локоны более сияющими. Чтобы приготовить питательную маску, возьмите кукурузный крахмал и смешайте его с яблочным уксусом. У вас должно получиться жидкое тесто, которое нужно нанести по всей длине волос, избегая корней. Используйте маску на сухих волосах. Оставьте на 20 минут, а потом смойте водой.