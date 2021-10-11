Блант-боб, лонг-боб и другие модные стрижки, которые станут трендами в следующем году

Если вы хотите оставаться с тренде в следующем году, вам стоит уже сейчас обратить внимание на некоторые стрижки. Выбор модных причесок очень разнообразен, поэтому вы легко определитесь с той, которая вам больше всего импонирует.

Блант-боб

По-прежнему в моде остается боб с филированными кончиками и оригинальной текстурой. Однако все больше модных представительниц прекрасного пола станут отдавать предпочтение бобу с ровным срезом, который называется “блант-боб”. Прическа смотрится стильно и эффектно. К тому же он визуально прибавляет объема.

Мягкий боб

Как уже было сказано, классический мягкий боб не уступает своих позиций, а остается популярным и в следующем году. Поэтому можете смело отказываться от тупого среза и выбирать ту форму, которая вам больше всего импонирует. Вы можете носить такую прическу с челкой или без и делать пробор на любой стороне или по центру.

Кудрявая шегги

Если у вас от природы кудрявые волосы, вы можете остановить свой выбор на прическе шегги. Плюс заключается в том, что вам теперь не придется постоянно разглаживать волосы утюжком. Облако кудряшек с такой же вьющейся челкой выглядит стильно, эффектно и кокетливо.

Милитари

Новый тренд 2022 года – это прическа для смелых и креативных представительниц прекрасного пола. Ее особенностью является ультракороткая длина, которую могут себе позволить только девушки, готовые к кардинальным изменениям в имидже. Можете добавить ярких цветов, это сделает стрижку более оригинальной.

Лонг-боб

Удлиненный боб также является классикой, которая остается в моде вечно. Дополните прическу небольшой асимметрией на концах, чтобы она выглядела более современной и стильной.

Челка-занавес

Эта прическа уже успела стать любимой для многих представительниц прекрасного пола. Поэтому нет никакого повода для того, чтобы снижалась ее планка популярности. Оставьте импонирующую вам длину, сделайте пробор в выбранном вами месте, и вы будете выглядеть просто великолепно.

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Микробоб

Он является доказательством того, что прическа боб является многогранной. У нее столько привлекательных форм, что любая модница может выбрать себе модель по вкусу.

Длинная многослойная стрижка

Если у вас тонкие волосы и вы предпочитаете среднюю длину и длинные волосы, этот вариант наверняка вас устроит. Сделайте себе многослойную прическу, и вы всегда будете выглядеть на все сто. А все потому, что она не требует длительной укладки и всегда хорошо смотрится.

Винтажный боб

Если вам по вкусу мода девяностых годов прошлого века, остановите свой выбор на винтажном бобе. Вы можете его оформить с челкой или без, в любом случае это будет смотреться стильно. Если хотите немного завить кончики, не сдерживайте своих желаний.

Пикси в стиле рок

Сама по себе пикси является очень смелой и эффектной прической. А если вы сделаете ее в стиле рок, это превзойдет все ваши ожидания. Речь идет о том, чтобы оставить более длинные волосы на макушке и для челки. Затем при помощи стайлинговых средств немного приподнять шевелюру и сделать оригинальные локоны или завитки. Можно просто взъерошить их пальцами и оставить высыхать. Эффект гарантирован.