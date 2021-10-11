Орнитологическая реформа-2030: голубей в городах заменят соловьями

Председатель орнитологического отдела экологического совета партии «Единая Россия» Галина Курицына призвала дополнить программу развития России до 2030 года, озвученную на днях президентом России Владимиром Путиным.

Поправки касаются разделов экологической политики, в частности проблемам регулирования птичьих прав в крупных городах.

«Не секрет для любого орнитолога, что все наши крупные города стоят на грани настоящей катастрофы из-за неконтролируемого размножения птиц из семейства голубиных. Эти птички, некогда символы мира, сегодня деградировали до состояния паразитов, и именно они являются главной угрозой нарушения экологического баланса городов. Голуби разносят бактерии, загрязняют общественную среду, зафиксированы случаи нападения голубей на домашних животных. А сколько было проблем из-за голубей во время общенационального голосования – птицы активно вмешивались в работу избирательных участков, портя тумбы и бюллетени. С этим надо что-то делать, голубям не место в наших городах», – объяснила свою позицию Курицына.

Главным виновником лавинообразного размножения голубей, по словам эколога-депутата, являются сами жители городов, которые их подкармливают. Эту практику, по мнению Курицыной, нужно пресекать самым радикальным образом, наказывая «благодетелей» штрафами и арестами. Освободившуюся после истребления голубей экологическую нишу инициатор поправок предлагает передать другим породам птиц.

«У нас есть прекрасная птица соловей – она небольшая, неприхотливая, для прокорма целой стаи хватает одной скромной кормушки. Самое главное – соловей зимой добровольно улетает за рубеж, где самостоятельно кормится, что будет экономить госбюджету существенные средства. И, заметьте, соловей исполняет свои прекрасные трели только в России – во враждебной среде, во время зимовок соловей не поёт! Это самая патриотичная птица – так пусть же она поёт возле каждого окна, на всех улицах и площадях!» – подытожила депутат-эколог.

Экологический совет партии «Единая Россия» предлагает к 2030 году полностью заменить голубей на соловьёв в крупных городах, прежде всего в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

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