В течение 2022 года каждого российского чиновника обяжут написать статью об Украине
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С соответствующим предложением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
“Понимание внешнеполитических задач России, её международного положения крайне важно для каждого из гражданина, и совершенно необходимо для тех, кто работает на государственной или муниципальной службе”, – пояснил он.
Федеральные чиновники должны будут опубликовать статьи в изданиях с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, чиновники регионального и муниципального уровня смогут опубликовать свои тексты в местной прессе. Тем, кто не сможет согласовать публикацию с редакциями, позволят напечать свои материалы на правах рекламы, средства на это уже зарезервированы в проекте бюджета.
Минимальный объём статьи – три тысячи символов.
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