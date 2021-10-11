 

В течение 2022 года каждого российского чиновника обяжут написать статью об Украине

11.10.2021, 13:31, Разное
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С соответствующим предложением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

“Понимание внешнеполитических задач России, её международного положения крайне важно для каждого из гражданина, и совершенно необходимо для тех, кто работает на государственной или муниципальной службе”, – пояснил он.

Федеральные чиновники должны будут опубликовать статьи в изданиях с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, чиновники регионального и муниципального уровня смогут опубликовать свои тексты в местной прессе. Тем, кто не сможет согласовать публикацию с редакциями, позволят напечать свои материалы на правах рекламы, средства на это уже зарезервированы в проекте бюджета.

Минимальный объём статьи – три тысячи символов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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