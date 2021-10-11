Сотрудники московского супермаркета отказались продавать печенье Виктории Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пожаловалась в соцсетях на сотрудников одного из известных московских сетевых супермаркетов, которые отказались продать ей 10 упаковок овсяного печенья. По словам чиновницы, кассиры действовали по прямому указанию российских властей.

В связи с инцидентом посол России вызван в Госдеп США для дачи объяснений. В МИД причастность к решению супермаркета отказать Нуланд в обслуживании отрицают. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, решение об отпуске товара самостоятельно принимает руководство каждой частной фирмы, каковой является и упомянутая сеть магазинов. Нуланд в свою очередь обвинила кассира в работе на Кремль и пригрозила покинуть Россию до начала переговоров, если ей не будет в полном объёме предоставлено право покупать печенье и другие хлебобулочные изделия.

«Частные фирмы не могут и не должны предпринимать подобные действия против американских чиновников. Это недопустимо, в США частную фирму, которая бы отказала в обслуживании действующему представителю американского государства, стёрли бы в порошок. Однако русские палец о палец не ударят, чтобы покарать кассиров. Они придумывали какие-то нелепые оправдания, лишь бы не продавать мне печенье: якобы в этом магазине не принимают чеки и наличные доллары. Эта выходка дорого обойдётся путинскому режиму», – прокомментировала инцидент Виктория Нуланд.

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