 

Минобороны предложило закрепить дедовщину в армии на законодательном уровне

11.10.2021, 9:11, Разное
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Один из видов неуставных отношений военнослужащих, подразумевающий дискриминацию по признаку величины фактически выслуженного срока службы каждого конкретного индивида, решением Минобороны закрепят в обновлённом Уставе Вооруженных сил РФ.

По мнению экспертов военного ведомства, разновидность неуставных отношений, называемая в народе дедовщиной, является исторически сложившейся нормой и с понимаем воспринимается как обществом, так и военнослужащими. Более того, внесение изменений в Устав позволит разрешить юридические противоречия в будущем.

«Сложно недооценивать ту огромную пользу, которую дедовщина принесла российской армии. Вооруженные силы – это не только бегать и стрелять, это свой определённый социум, в котором господствует дисциплина и воспитательный момент. Молодые военнослужащие учатся уважать старших. Именно благодаря таким методам и растёт наша военная мощь и боеспособность. Когда каждый находится на своём месте, враг не пройдёт», – заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

Также Минобороны обратилось к президенту РФ с просьбой амнистировать всех военнослужащих, отбывающих наказание по статье 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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