Сложно поддерживать долгосрочные отношения: почему красивым людям часто не везет в любви

Наверное, все замечали, что женщины со скромной внешностью пользуются большим успехом у мужчин, чем яркие красавицы. По статистике, привлекательные женщины чаще остаются одинокими в старости. Психологи назвали семь основных причин, почему красивым представительницам слабого пола не везет в личной жизни.

Слишком высокие требования к партнеру

Так как красивые женщины слишком избалованы вниманием со стороны сильного пола, они не спешат строить отношения ни с первым, ни даже с пятым партнером. Они уверены, что достойны самого лучшего мужчины, поэтому годами дожидаются своего принца.

Наличие скрытых комплексов

Иногда привлекательные барышни почему-то комплексуют из-за своей внешности. Из-за надуманных страхов они часто отталкивают потенциальных женихов. Мужчины устают добиваться таких женщин и находят себе более скромных и покладистых.

Непростой характер

Из-за своего эгоизма красоткам бывает трудно приспособиться к окружающим. Их непростой характер отталкивает сильных мужчин. А с теми мужчинами, которые готовы терпеть их капризы, таким женщинам неинтересно.

Робкие мужчины

Может показаться странным, но с красотками хотят познакомиться не так много мужчин. Некоторые просто боятся подойти к привлекательной даме. А все из-за того, что такие мужчины считают себя недостойными находиться рядом с неземной красоткой.

Детские установки

Красивых девочек часто с детства учат, что они достойны самого лучшего. Поэтому они подолгу не могут найти себе партнера. Иногда их останавливает страх, что родители не одобрят их выбор.

Выраженная чувственность

Мужчинам в красивых женщинах нравится яркость и раскрепощенность. Но для любви и создания семьи они находят себе совсем других. Яркая внешность и откровенная одежда создают впечатление, что у женщины стервозный характер. Хотя на самом деле она может быть добрым и скромным человеком.

Завышенная оценка внешних данных

Чтобы мужчина увидел в женщине свою половинку, одной привлекательной внешности недостаточно. Хотя многие красавицы полагают, что яркие черты лица решают все, а остальное приложится. Они не занимаются интеллектуальным и духовным развитием, поэтому часто к ним пропадает интерес у потенциальных женихов.

Американские социологи пришли к выводу, что у привлекательных людей отношения часто бывают не слишком длительными по причине “внешних угроз”. Именно наличие альтернатив мешает долгосрочным связям между мужчиной и женщиной.