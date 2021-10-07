Пальто не бывает скучным. Какие модели сейчас в тренде и выглядят необычно

Идеальное пальто на осень найти довольно трудно, ведь нужно учесть массу нюансов. Сделать поправку на нижние слои комплекта, на форму фигуры, на текстуру ткани и на предпочтительный фасон. Тем не менее осеннее пальто является признаком респектабельности и вкуса. Далее мы расскажем вам о трендовых моделях, а также о наилучших сочетаниях с другими элементами гардероба.

Меховая оторочка

В этом сезоне в моду вернулась меховая оторочка на пальто. Только теперь вместо натурального меха дизайнеры используют искусственный. Эффектные контрастные воротники и манжеты выглядят довольно стильно. К кожаному или замшевому коричневому пальто с искусственным мехом идеально подойдут брюки с леопардовым принтом.

Пальто-халат из шерсти

Коричневые и бежевые оттенки особенно хороши, когда дело доходит до составления базового осеннего гардероба. Чтобы не замерзнуть октябрьским днем, предлагаем вам приобрести шерстяное пальто-халат. Очень удобная модель для всех, кто хочет выглядеть стильно и скрыть лишние килограммы. Лучше всего такое пальто надевать поверх черных джинсов, водолазки и черных ботильонов.

Укороченное пальто кремовых оттенков

Укороченное пальто тоже может выглядеть потрясающе. Вы можете создать монохромный образ с этой милой вещицей, напоминающей двубортный пиджак. Найдите широкие, расклешенные от бедра брюки и ажурный свитер в тон к верхней одежде. Останется добавить к образу обувь на платформе – и можно отправляться покорять улицы города.

Пальто из лакированной кожи

Для более теплых октябрьских дней выбирайте пальто из лакированной кожи оливкового оттенка. Подобная модель идеально сочетается с джинсами и трикотажными юбками в складку. Она лучше всего подойдет для романтического вечера.

Кожаный тотал-лук

Изделия из экокожи этой осенью являются безусловным хитом. Если в вашем гардеробе есть кожаный тренч, вы можете составить восхитительный тотал-лук вместе с кожаными брюками прямого кроя. Для смягчения излишней брутальности в образ можно добавить розовую блузку.

Контрастный образ

В эти дни на улицах наших городов наблюдается засилье коричневых и бежевых оттенков одежды. Окружающие будут поворачивать головы вам вслед, если вы осмелитесь надеть розовое пальто и платье с принтом под зебру.

Пальто из плюша

Плюшевое пальто-халат довольно необычно смотрится в белом исполнении. Добавьте к образу рубашку поло и длинную трикотажную юбку в рубчик. Вы получите наряд в стилистике “кофе с молоком”.