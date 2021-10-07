 

ВЦИОМ: большинство жителей Краснодарского края готовы переехать в новые города Сибири

07.10.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Большинство жителей Краснодарского края готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом говорят данные исследования, проведённого ВЦИОМ.

Наибольшее количество желающих перебраться в новые мегаполисы среди опрошенных зафиксировано в Сочи (87%), Краснодаре (80%) и Геленджике (77%). 

Основными мотивациями для переезда респонденты назвали благоприятный климат (45 %), инвестиционную привлекательность (30 %) и возможность начать новую жизнь (18%). Более половины опрошенных готовы обменять свою недвижимость в Краснодарском крае на аналогичные по площади жилые метры в Сибири.

В опросе участвовали 2 тысячи россиян в возрасте от 35 до 70 лет. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Мнение: Без тайги

23.03 / Молись, чтоб призрак медсестры не появился до поры

22.09 / Мнение: Подростки

22.02 / Back in the Polka?

11.09 / Там, где были «близнецы»

08.10 / Мнение: Разгул демократии в Киргизии

02.04 / Мнение: “Мясная дорога”

15.08 / Мнение: 30 лет назад не стало Вити Цоя – он моложе и талантливее с каждым годом

14.05 / Мнение: Гля, пацаны, как мы можем!

14.04 / Скандалы: За недвижимость генерала ВТБ поспорит со следствием

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика