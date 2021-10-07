ВЦИОМ: большинство жителей Краснодарского края готовы переехать в новые города Сибири

Большинство жителей Краснодарского края готовы переехать в новые города Сибири, которые предложил построить министр обороны Сергей Шойгу. Об этом говорят данные исследования, проведённого ВЦИОМ.

Наибольшее количество желающих перебраться в новые мегаполисы среди опрошенных зафиксировано в Сочи (87%), Краснодаре (80%) и Геленджике (77%).

Основными мотивациями для переезда респонденты назвали благоприятный климат (45 %), инвестиционную привлекательность (30 %) и возможность начать новую жизнь (18%). Более половины опрошенных готовы обменять свою недвижимость в Краснодарском крае на аналогичные по площади жилые метры в Сибири.

В опросе участвовали 2 тысячи россиян в возрасте от 35 до 70 лет.

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