ООН: Пять миллиардов человек останутся без воды

Аналитики ООН считают, что человечеству необходимо срочно обратить особое внимание на управление водными ресурсами.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) Организации Объединенных Наций прогнозирует всему миру жесточайший водный кризис. По оценкам экспертов, к 2050 году 5 млрд человек будут испытывать нехватку питьевой воды. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте ВМО.

По мнению экспертов, человечеству грозит не только засуха, но и рост количества осадков в других регионах Земли. Так, например, прошлогодние наводнения в Японии, Индонезии, Китае, Непале, Индии привели к гибели нескольких сотен людей. А в 2021 году стихийные бедствия унесли сотни жизней в Европе. По сообщения метеорологов, за все время наводнения привели к гибели около 300 тысяч человек, а от засухи и последующего голода умерли 700 тысяч человек.

Эксперты пока еще уверены, что если направить больше ресурсов на управление водными ресурсами, то число жертв в будущем можно снизить. Более развитые государства должны оказывать поддержку развивающимся в создании системы предупреждения о приближающихся катастрофах.

По сообщениям ученых, на данный момент 107 стран уже испытывают проблемы с водной безопасностью и, скорее всего, они не смогут их решить в ближайшее десятилетие. Руководитель ВМО Петтери Таалас обратил внимание на плохое состояние дел с водной безопасностью у Центральной Азии, Африки и островных государств.

По мнению исследователей, в ближайшие 100 лет экстремальные засухи во все мире будут происходить чаще и длиться дольше.

– Одновременная почвенная засуха и засушливость атмосферы оказывают существенное влияние на естественную растительность, сельское хозяйство, промышленность и здравоохранение. Дальнейшая интенсификация одновременной засухи в почве и атмосфере будет иметь катастрофические последствия для экосистем и окажет значительное влияние на все аспекты нашей жизни, – говорит Пьер Жентин, адъюнкт-профессор инженерных наук о Земле и окружающей среде.

Напомним, ранее исследователи из NASA сообщили, что в этом столетии возможно усиление приливных наводнений, вызванных растущим влиянием Луны. Например, в 2020 году США пережило почти 600 приливных наводнений, а в следующем десятилетии это число может увеличиться троекратно.