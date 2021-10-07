Скандалы: «Солнце, я тогда на работу заеду, как сможешь, позвони»

Переписка экс-главы Раменского района Кулакова с любовницей свидетельствует о его невиновности

Сторона обвинения 29 сентября закончила представлять доказательства по громкому делу экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой. Сам экс-чиновник в Подольском городском суде (дело решили рассматривать здесь, чтобы Кулаков не смог воспользоваться связями в Раменском районе) начал с козыря — в очередной раз заявил, что непричастен к преступлению и в качестве доказательства попросил обозреть его последнюю телефонную переписку с некогда любимой женщиной.

Из общения Кулакова и Исаенковой пока можно сделать один вывод — бывший глава был аккуратен и предпринимал всевозможные конспирологические меры, чтобы дома не догадались о его тайной связи, но в этот раз почему-то не стер переписку.

Перед тем как закончить представлять свои доказательства, сторона обвинения попросила изучить результаты ряда экспертиз и протоколы осмотра подъезда дома, в котором проживал Кулаков, и его телефон.

Пожалуй, самым любопытным оказался протокол осмотра Iphone X, принадлежавшего бывшему мэру города. В нем номер телефона своей любовницы он обозначил стандартно — Евгения. При этом ещё один номер убитой был заблокирован и обозначен как спам. Контакт Исаенковой также был заблокирован и в мессенджере Viber.

Как таковой переписки любовников не сохранилось — единственные доступные записи относятся к небольшому промежутку времени с апреля по май 2019 года.

Обвиняемый объяснил скудность общения тем, что скрывал от семьи связь на стороне. А номер телефона блокировал, потому что не хотел, чтобы любовница проявляла инициативу и ему звонила.

— Я всю переписку стирал, потому что не хотел, чтобы она всплыла у меня дома, — признался подсудимый.

При этом, как выяснилось, у Исаенковой был не один номер телефона, и Кулаков даже интересовался, каким именно номером она пользуется.

Кулаков рассказал, что с первого дня ничего не скрывал от следователей и на первом же допросе показал последнюю переписку с погибшей, которую почему-то не стёр.

Судя по переписке, скриншоты которой адвокаты обвиняемого попросили продемонстрировать присяжным, Исаенкова переписывалась с любовником перед незапланированной ночной поездкой, которая оказалась для нее роковой.

Напомним, что изначально женщина собиралась провести вечер дома. Как рассказал в суде ее муж, в 23.30 Исаенкова запустила стиральную машинку и ничего подозрительного в ее поведении не было. Однако уже через 9 минут между любовниками началась переписка. После этого Исаенкова взяла телефон дочери (свои три телефона она оставила дома) и уехала «к другу» — так Исаенкова обозначала Кулакова, о связи с которым знала ее семья.

Итак, что же сказала Исаенкова своему любовнику незадолго незадолго до своей кончины — 1 мая в 23:39 (женщина была убита в ночь на 2 мая)?

Кулаков: «Зая, наверное, спать лягу, голова болит».

Исаенкова: «Ты как будешь ложиться, напиши. Если не усну, отвечу. А так спокойной ночи (пять смайлов)».

Кулаков: «Спокойно ночи, солнце мое. Тебя во сколько разбудить?»

Исаенкова: «Меня как всегда, как встанешь».

Кулаков: «Я в восемь встаю».

Исаенкова: «Ну и меня так же».

Кулаков: «Ок».

Исаенкова: «До завтра».

На следующее утро Кулаков пытался дозвониться до своей любовницы, чтобы разбудить, но ее телефон не отвечал. В 8.38 Кулаков начал строчить сообщения: «Жень, привет! Не могу дозвониться, просыпайся». Через 10 минут последовало второе сообщение: «Солнышко, хватит спать». Кулаков повторил попытку примерно через час: «Солнце, я тогда на работу заеду, как сможешь, позвони».

Ещё через 10 минут любовник отправил очередное сообщение: «Солнце, блин, ну что за дела? Я тогда на территории поеду, Тимонин посмотрю. Звони тогда, как сможешь.

В 09.49 последовал очередной вопрос «Куда делась-то?», ещё через два часа: «Что случилось?»

Кулаков пояснил, что в ночь убийства Исаенковой был у себя дома и смотрел телевизор, а точнее, фильм «Гоголь. Начало». На телеканале, который транслировал фильм подтвердили, что кино началось 1 мая в 22.04 и закончилось в 00.05 следующего дня.

Сам обвиняемый продолжает настаивать на своей невиновности:

— Все сведения, которые я сообщал, точно подтверждаются материалами уголовного дела. Я хочу доказать, что к этому преступлению я не причастен. Я был честен во всех своих словах ещё до моего ареста, — заявил подсудимый.

Глава Раменского района, видимо, серьёзно обиделся на журналистов. И в этот раз он отказался что-либо говорить на камеру.

— Он не хочет с вами общаться. Не ждите, — выходя из зала, сказала судья журналистам, ожидавшим протокольной съемки в коридоре.

Дарья Федотова