Привезла из Японии рецепт маски от морщин (называю ее скромно – ключ молодости)

Пару лет назад мне стало известно об одном очень эффективном средстве, с помощью которого японки следят за своей кожей. Оно полностью натурально, и, более того, часть ингредиентов можно найти у себя дома, а недостающие докупить в аптеке (стоят они копейки).

Уже два года я наношу на свое лицо маску, которую создаю по давнему японскому рецепту. В шутку называю ее “ключом молодости”, ведь она без проблем разглаживает морщины и делает оттенок кожи красивым и однородным.

Что нужно для создания маски

Для приготовления чудодейственной маски я беру:

рисовую муку – 2 ст.л.;масло облепихи – 1 ч.л.;витамины Е и А – по несколько капель;яичные желтки – 2 шт.

Указанного количества ингредиентов хватит, чтобы приготовить ровно столько массы, сколько ее нужно для одного использования.

Наверняка вы сейчас сидите и думаете: а где брать рисовую муку? Все элементарно: берете обычный рис, измельчаете его до состояния муки в кофемолке – все готово!

Готовится маска классическим и самым простым способом: все ингредиенты соединяются в одной таре и вымешиваются до однородного состояния.

Как использовать средство

Сразу хочу отметить, что каждый раз нужно использовать свежеприготовленное средство. Его следует наносить на чистую кожу лица, в идеале предварительно распаренную.

Для получения желаемого эффекта держим маску полчаса, после чего смываем ее теплой водой, совершая массирующие движения.

Наносить такую маску на лицо нужно хотя бы раз в неделю (в идеале – два). Уже через месяц вы увидите невероятный лифтинг-эффект, который вас, несомненно, порадует. А свежесть и красивый тон кожи вы будете наблюдать уже после первого применения.

В чем польза

Чем же хороша эта рисовая маска? Разумеется, ее волшебство – в силе ингредиентов, входящих в состав средства.

Начнем с риса. Наверняка вы не знаете, что в этом злаке содержится настоящее изобилие витаминов группы В и аминокислот – все они бесценны для кожи. Действие этого продукта проявляется в разглаживании поверхности кожи и придании ей красивого, ровного оттенка. Кстати, именно рис, включенный в состав такой маски, защищает кожу от пигментации.

Яичный желток также принимает непосредственное участие в придании коже здорового вида, а также в эффективной борьбе с признаками старения.

Что касается витаминов А и Е, то давно известно об их омолаживающем воздействии на кожу лица. Более того, витамин А активно используется в косметологии для устранения большинства кожных проблем.

Что касается облепихового масла, то этот продукт не только предотвращает увядание кожи путем сохранения коллагена, но и способствует устранению воспалений, а также быстрому заживлению мелких ранок на поверхности кожи лица.