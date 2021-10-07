Черные брюки есть у каждой женщины: какие модели в моде этой осенью и как комбинировать самую универсальную вещь женского гардероба

В гардеробе каждой женщины наверняка есть черные брюки. Это поистине унивесальная вещь, с которой можно создать огромное количество образов на все случаи жизни. Чтобы стильно и модно выглядеть этой осенью в черных брюках, нужно уметь их правильно комбинировать. Их можно носить с блузками и рубашками, свитшотами, кимоно, кардиганами, пиджаками, свитерами и даже платьями.

Сами брюки могут быть разных стилей и фасонов – от узких до широких, от укороченных до длинных. Особенно в тренде модели с разрезами на штанинах спереди.

Вот несколько удачных примеров, которые вдохновят на создание новых луков с новыми или уже имеющимися в гардеробе черными брюками.

С одеждой ярких цветов (на главном фото)

Черные брюки следует в этом сезоне сочетать с яркими вещами. Особенно актуальны луки с предметами модных этой осенью цветов: желтым, верблюжьим, сиреневым, зеленым, цветом металлик. Черные брюки будут уравновешивать ансамбль с ярким элементом.

С рубашкой или блузкой

Беспроигрышный вариант – сочетание черных брюк с белой рубашкой или блузой. Дополнить образ можно туфлями на каблуках или сандалиями, круглыми солнцезащитными очками, маленькой сумочкой и широким ремнем с пряжкой. Получится довольно простой, но весьма элегантный наряд. Осенью или зимой поверх такого комплекта можно надеть черное пальто.

С пиджаком

Этот вариант никогда не подведет. Он хорошо смотрится со светлой водолазкой, классическим беретом, ботильонами, удобными ботинками или даже кроссовками. Если нужно превратить его в вечерний образ, следует добавить туфли на шпильке и сумочку.

Костюм с черными брюками

Безупречного образа можно добиться, если надеть черные брюки с черным пиджаком и добавить к получившемуся костюму белую мужскую рубашку.

Со свитшотом

Удачное решение – сочетать черные брюки со свитшотом кремового цвета и добавить красок образу с помощью красной сумки. Что касается обуви, можно надеть сандалии, кроссовки или лоферы.

Total look

Тотальные образы были главным трендом в течение нескольких сезонов. Если сочетать черные брюки с черной рубашкой, получится невероятно стильный образ, который нужно дополнить босоножками на высоком каблуке, массивными бусами и солнцезащитными очками.

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С белым

Белый и черный – два нейтральных цвета, великолепно сочетающиеся друг с другом. Если добавить к черным брюкам и черной толстовке белую рубашку, она придаст образу контраст и легкость.

Можно даже снять толстовку и сочетать черные брюки только со свободной белой рубашкой. Это идеальный образ для офиса. Чтобы стилизовать силуэт, следует заправить часть рубашки в брюки спереди.

Со струящимся платьем

Самый современный способ носить черные брюки – это сочетать их с черным струящимся платьем. Чтобы наряд хорошо смотрелся, брюки должны быть узкими, а платье – широким.

С одеждой с принтом

Сочетание узких черных брюк со свободным жакетом с принтом – это залог успеха. Такой элегантный и сдержанный по цвету принт станет главным преимуществом этого образа. Дополнить наряд нужно широким поясом, сумкой на цепочке и замшевыми полусапожками.