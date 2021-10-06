«Наводнение затопит большую часть Земли. Умрут многие»

В преданиях, мифах и легендах древних народов сохранились многочисленные упоминания о произошедшем в далеком прошлом катаклизме, который был вызван прохождением рядом с Землей второго солнца (звезды – кометы).

Исходя из описаний, которые имеются в древних источниках и изображениях звезды на многочисленных наскальных рисунках, можно утверждать, что это «потухшая» нейтронная звезда класса георотатор Тифон – Медуза Горгона (не путать с пульсарами), которая с периодом 3500 лет сближается с Землей. Масса этого космического объекта в 8 раз больше чем у Земли. Диаметр всего 800 метров. Последний раз это небесное тело приближалось к нашей планете в 1500 году до нашей эры – во время «казней египетских».

Видение Господа Бога американским ясновидящим Вальдесом (младшим) в 2009 году: «Однажды вечером, когда я медитировал, Дух Господень сошел на меня… Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, я собираюсь показать тебе большую трагедию, которая вскоре придет на лицо земли».

«Я посмотрел и увидел темное небо, на котором был виден черный шар с красными пятнами. Он то вспыхивал, то исчезал. Затем я услышал рев грома, увидел вспышки молнии, когда природа вспыхнула с ее наибольшей яростью. Потом я услышал звук набегавших вод на землю. Страшный, торжественный звук, когда она накатилась на землю. Это был звук приливной волны, даже воды потопа. Я увидел, приливные волны заливающие землю, а на волне были разорванные человеческие тела, тела животных и зверей. Потом я увидел обрушение больших зданий и сотрясения земли. Уничтожение было страшное — ужасное зрелище…».

«Я услышал голос Господа, который говорил со мной еще раз. Он сказал: «О, сын мой, смотри. Приливные воны придут, наводнение затопит большую часть Земли. Умрут многие…».

«Еще одна картина появилась передо мной. На этот раз я увидел, что темные облака накренились, и я услышал рев грома, увидел вспышки молний через все небо. Небеса стали рваться с величайшей яростью. На этот раз я почувствовал сильный ветер. Да, друзья мои, я услышал звук великого урагана, звук торнадо, страшного ветра, шторма. Когда небо стало рваться, я посмотрел и увидел разрушения от этого ужасного ветра-шторма. Я видел огромные здания поваленными на землю, могучие и огромные деревья вырваны с корнем и подняты в воздух.

Я видел большие бетонные и стальные конструкции зданий, которые были закручены и разорваны как крошечные игрушки. Я видел человеческих существ поднятых в воздух, а также зверей и птиц в воздухе. Я видел их, как они были разбиты от ударов по зданиям, а их тела расплющены. Я видел человеческие торсы, рук и ног нет, голов нет. Они были ужасно распотрошены. Ужасное зрелище, которое я когда-либо видел в моей жизни. Дай бог, чтобы я не увидел это зрелище еще раз…».

«На этот раз я видел себя идущим по улице большого современного города с огромными небоскребами. Это был большой город. Когда я шел по улицам этого города, странное чувство охватило меня. Я заметил, что начинает шататься земля и здания, началось колоссальное землетрясение. Я видел, огромные здания закручивались как штопор. Я видел большие здания из бетона и стали тряслись и падали на землю. Я видел разрушения и кровопролитие повсюду.

Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, посмотри, что придет на лицо Земли. Я пошлю землетрясение в разных местах. Большие города должны быть уничтожены. Тысячи должны умереть, унижение должно быть большим, потому что мужчины и женщины не послушались Господа Бога своего…»

«Тогда я был перемещен в большой город, напоминающий морг. И это был город смерти, потому что люди умирали из-за большого всемирного голода, который охватил всю страну. Люди ходили по улицам как человеческие скелеты: пустые глаза ввалились в щеки. Они были ужасно бледны, и молча бродили по улицам этого огромного города, города голодной смерти. Я никогда не забуду женщину, которая выглядела как скелет. Маленький ребенок прижимался к ее груди. Она костлявыми пальцами сжимала ребенка. Малыш был похож на скелет. Этот ребенок посмотрел в мои глаза, и я никогда в моей жизни не видел такого взгляда. Он умирал от голода – ужасное зрелище.

Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, слушай, ибо сие истинно сбудется…».