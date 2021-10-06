 

Загадочный «портал» возник над китайским городом Шэньян

06.10.2021, 6:59, Разное
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Утром 8 сентября 2021 года над городом Шэньян (Китай) местные жители наблюдали странное явление. В небе возник яркий луч света, в котором проглядывалось нечто, очень похожее на лестницу.

Загадочное явление заставило очевидцев достать свои мобильные телефоны и приступить к съемкам. После публикации видеоматериалов, в сети начались бурные обсуждения этого явления.

Загадочный «портал» возник над китайским городомНекоторые пользователи убеждены, что над городом открылся портал в параллельный мир, а другие считают, что луч света выпустил НЛО, парящий над головами очевидцев. Есть те, кто считает, что это китайские военные проводят испытания секретных технологий для установления контакта между измерениями.

Власти Китая, во избежание паники среди населения, обратились к метеорологам, которые дали рациональное объяснение необычному явлению. По словам экспертов, это обычное природное явление, которое возникло в месте, где облака особенно тонкие и лучи солнца легко пробились сквозь них. А что касается лестницы в лучах солнца, уточнили эксперты, то это освещенное с одной стороны здание.

Некоторые исследователи не согласились с мнением метеорологов, и продолжают верить в инопланетное происхождение данного явления. Вместе тем, следует отметить, что подобные световые явления в Китае далеко не редкость, и эксперты в определенных областях оперативно давали им объяснения.



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