Бездомный житель Сан-Диего нашёл 6,5 млрд долларов, которые потерял Марк Цукерберг из-за падения акций Facebook

63-летний бездомный житель Сан-Диего Коннор Томпсон целых 4 часа входил в сотню богатейших людей США после того, как нашёл на улице чемодан, в котором находились 6,5 миллиардов долларов. Эти деньги потерял Марк Цукерберг после обрушения акций Facebook из-за сбоя в работе DNS-серверов.

Обнаружив чемодан и убедившись, что он не заминирован, Коннор Томпсон обратился в бюро находок в ближайшем полицейском отделении. Офицер сначала не поверил рассказу бродяги и выгнал его из участка, однако при падении с лестницы чемодан раскрылся, и доллары разнёс по округе ветер. После этого полиция всерьёз занялась поисками владельца денежных средств. Его удалось найти довольно быстро: как раз в этот момент по телевизору показывали Марка Цукерберга, чьё состояние уменьшилось в точности на ту же сумму, которая находилась в чемодане. В настоящее время денежные средства возвращены владельцу, а Коннор Томпсон получил в награду 50 долларов за бдительность.

«Миллиардеры нередко теряют много денег во время подобных кризисов. В начале прошлого мы были в горах с Уорреном Баффетом. Когда объявили о начале пандемии коронавируса и локдаунах по всему миру, из его багажа выпал огромный кейс с деньгами и утонул в реке. Мы так и не смогли его выловить. Понимаете ли, когда что-то случается с котировками, это чревато стрессом и испугом. Неудивительно, что мы становимся в такие моменты очень рассеянными», – признался Марк Цукерберг.

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