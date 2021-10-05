 

Бездомный житель Сан-Диего нашёл 6,5 млрд долларов, которые потерял Марк Цукерберг из-за падения акций Facebook

05.10.2021, 18:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

63-летний бездомный житель Сан-Диего Коннор Томпсон целых 4 часа входил в сотню богатейших людей США после того, как нашёл на улице чемодан, в котором находились 6,5 миллиардов долларов. Эти деньги потерял Марк Цукерберг после обрушения акций Facebook из-за сбоя в работе DNS-серверов.

Обнаружив чемодан и убедившись, что он не заминирован, Коннор Томпсон обратился в бюро находок в ближайшем полицейском отделении. Офицер сначала не поверил рассказу бродяги и выгнал его из участка, однако при падении с лестницы чемодан раскрылся, и доллары разнёс по округе ветер. После этого полиция всерьёз занялась поисками владельца денежных средств. Его удалось найти довольно быстро: как раз в этот момент по телевизору показывали Марка Цукерберга, чьё состояние уменьшилось в точности на ту же сумму, которая находилась в чемодане. В настоящее время денежные средства возвращены владельцу, а Коннор Томпсон получил в награду 50 долларов за бдительность.

«Миллиардеры нередко теряют много денег во время подобных кризисов. В начале прошлого мы были в горах с Уорреном Баффетом. Когда объявили о начале пандемии коронавируса и локдаунах по всему миру, из его багажа выпал огромный кейс с деньгами и утонул в реке. Мы так и не смогли его выловить. Понимаете ли, когда что-то случается с котировками, это чревато стрессом и испугом. Неудивительно, что мы становимся в такие моменты очень рассеянными», – признался Марк Цукерберг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.04 / «Смерть от ковида или побочка от прививки? Выбор за нами»

14.11 / Алтай на краю

26.11 / Запад восхитило видео испытаний Су-35: «Самый передовой российский истребитель»

12.04 / Мнение: Когда Навального начнут пытать «принудительным кормлением»?

05.06 / Мнение: Взрыв склада боеприпасов в Сербии

19.11 / Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

01.07 / Украине пригрозили потерей большей части территорий

06.06 / Политолог Бондаренко рассказал об истинном отношении Джо Байдена к России

14.12 / В Роспотребнадзоре рассказали о малоизвестных правилах хранения мандаринов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика