Даже равнодушным к моде понравится: 6 самых горячих трендов осени-2021

В статье мы рассмотрим несколько трендов октября этого года. Данная информация будет полезна модницам, а также тем, кто следит за тенденциями и показами дизайнеров. Будут рассмотрены варианты верхней одежды, обуви и многое другое.

Жакеты и куртки оверсайз с поясом

Дизайнеры советуют модницам надевать объемные вещи, при этом делая акцент на талии. Такую одежду стоит надевать не только на подиумах, но и девушкам в повседневной жизни.

Также в моде стеганое пальто с поясом. Вы, возможно, удивитесь, но его можно сочетать со многими вещами – с черными строгими брюками, джинсами, брюками и даже с плиссированной юбкой. Поэтому при создании образов дайте волю своей фантазии.

Трикотажное платье и жилет

На осень достойной альтернативой тонким коктейльным платьям станут длинные трикотажные. В таких вещах будет комфортно, когда будет на улице уже очень холодно.

Трикотажное платье – это отличный вариант, когда вы не знаете, что же вам надеть. Дополнить вещь можно клетчатым жакетом, тренчем либо же кожаной курткой. Также нужно будет подобрать подходящую пару обуви.

Трикотажные жилеты снова являются трендовыми в этом сезоне. Сейчас представлен большой выбор таких вещей.

Есть как однотонные жилеты, так и с принтом. Сочетать их можно с белыми рубашками и прямыми джинсами.

Кожаный плащ

Это очень модная вещь сезона. Плащ универсален, его можно носить до сильных морозов. Такая вещь хорошо сочетается с классическими рубашками и объемными свитерами.

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Стеганая верхняя одежда

Стеганая одежда – это любимый тренд осени у модниц. В холодное время года эта одежда идеальна. Она защищает от ветра и сохраняет тепло. Поэтому всем стоит запастись стеганой курткой. Носить ее можно с джемперами, джинсами и другими вещами из модного арсенала.

Вещи в клетку или с принтом «гусиная лапка»

Шерстяные или твидовые пальто и жакеты – это обязательные элементы для осеннего образа. В октябре стоит доставать все уютное, теплое в коричневых оттенках. К прямым джинсам подбирайте объемные пиджаки с принтом «гусиная лапка» с подплечниками.

Если вы ищете универсальный вариант на каждый день, то обратите внимание на классическое пальто в клетку.

Ботинки на массивной подошве

В моде как ботинки со шнуровкой, так и без нее. Такая обувь, безусловно, является частью экипировки военных. Но в наше время она уже несколько сезонов не покидает показы мод.

Сочетают ботинки с верхней одеждой любого фасона, шелковыми платьями, плиссированными юбками и прочим. Можно даже комбинировать такую обувь с упомянутыми трикотажными вещами.