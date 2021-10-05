 

“Любовь нечаянно нагрянет…” Астрологи назвали 3 знака зодиака, которые встретят свою половинку в октябре 2021

05.10.2021, 13:10, Разное
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По словам астрологов, представители нескольких зодиакальных знаков могут рассчитывать на романтические отношения уже в этом месяце. Важно не упустить шанс, и тогда личная жизнь превратится в настоящую сказку. Вот какие знаки зодиака в октябре ожидает любовная история.

Рак

Представители зодиакального созвездия Раков по своей сути – самодостаточные одиночки. Но середина осени подготовила для них очень приятную (и перспективную) встречу. От самих Раков требуется только быть открытыми для новой встречи.

Если же их сердце уже занято, семейных представителей этого зодиакального созвездия ожидает улучшение отношений, если Рак проявит открытость и инициативность.

Скорпион

Немного терпения, и в личной жизни Скорпионов все измениться к лучшему. Октябрь подарит им любовь, встречу с обольстителем, который сможет разбудить в них природный магнетизм и страсть. Все что понадобится – грамотное использование своего обаяния и внимательность к деталям.

Стрелец

Вторая половина октября – прекрасный период, когда у Скорпионов не будет времени думать о карьерном росте. Их стремительно захлестнут романтические события, и понадобится использовать по максимуму свое обаяние, которого у Скорпионов будет предостаточно.



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