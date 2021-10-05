Десять фактурных стрижек пикси для создания небрежного современного образа

Пикси – это короткая стрижка, которая подходит для женщин практически с любой формой лица. С ней можно создать множество образов – от шикарных и кокетливых до мальчишеских.

Пикси универсальна. Ее можно делать на прямых и вьющихся волосах. И хотя прическа подходит для всех типов волос, идеально она смотрится на тонких и средней толщины. С густыми и жесткими волосами в случае более короткой стрижки справиться труднее – в этом случае потребуется текстурирование и многослойность, чтобы убрать лишний объем.

Укладка пикси выполняется быстро и легко. Для этого потребуются средства сильной фиксации.

Для поддержания формы стрижки важно подрезать волосы каждые 4 недели.

Пикси с перышками и тонкими кончиками (на главном фото)

Это мягкая стрижка, которую можно стилизовать по-разному. Женщины с тонкими и средними волосами могут сделать более длинную пикси с челкой.

Пикси для вьющихся волос

Короткая пикси для вьющихся волос – идеальное решение для женщин, у которых нет времени на укрощение своих непослушных локонов. Если волосы густые и жесткие, необходимо постричь короче по бокам и сзади, а верх оставить длиннее, чтобы мог образовываться завиток.

Взъерошенная пикси для дам старше 60

Взъерошенная пикси смотрится невероятно стильно и дает омолаживающий эффект. Лучше всего сделать коническую стрижку с использованием точечной техники, чтобы создать более глубокую текстуру и получить эффект рваных слоев. Верх может быть коротком или более длинным, чтобы обеспечить нужную длину челке, которую нужно уложить набок.

Текстурированная пикси для женщин от 50

Хорошо подойдет в этом случае стрижка с текстурированной боковой челкой, которая, обрамляя лицо, придает чертам мягкости.

Серебристая пикси для женщин от 70

Это идеальный вариант для женщин от 70 лет. Элегантная современная стрижка придает изысканности образу. Попросите мастера убрать объем, но не длину.

Текстурированный пикси-боб

В этом случае идеально подойдет вариант со слегка приподнятыми у корней волосами. Такую прическу можно укладывать в соответствии со своими потребностями. Например, чтобы продемонстрировать украшения, можно разделить волосы над ухом и направить заднюю часть назад, а переднюю – вперед вниз. Получается игриво.

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Длинная стрижка пикси для женщин от 40

Более длинный вариант пикси – это стильная стрижка, не требующая особого ухода и подходящая для любой формы лица. Рекомендуется сделать бока и челку длиннее и придать им текстуру. Если волосы уложить по направлению к лицу, округлые черты лица будут выглядеть более утонченными.

Небрежная фактурная стрижка

Текстурированная небрежная пикси – идеальное решение для тонких волос. Она придает пышность и упругость мягким волосам. Более длинные волосы зачесываются вперед, затем завиваются назад для придания объема. Прическа фиксируется с помощью лака.

Многослойная текстурированная пикси

Следует выбирать многослойную текстуру, чтобы добиться больше подвижности волос в передней части. Добавление слоев к текстурной стрижке придает мягкость и убирает тяжесть.

Текстурированная стрижка с челкой

Текстурированная пикси с челкой – это стрижка в современном стиле. Она требует навыков и точности в определении баланса длины и объема. Текстура добавляется на заключительном этапе, когда уже будет определена форма.