Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории

Взрыв буровой платформы Deepwater Horizon, принадлежащей British Petroleum, произошел 20 апреля 2010 года и вызвал колоссальный пожар и разлив нефти, оцениваемый в 5 млн баррелей, или 698 млн литров. 11 человек погибли и 17 получили ранения.

Взрыв на нефтяной платформе был признан одной из крупнейших экологических катастроф в мире. Это было результатом недостатков, упущений и ошибок со стороны группы BP.

Только за три месяца из поврежденной подводной скважины в океан вылилось около 800 000 литров нефти, в течение многих лет загрязняя Мексиканский залив. Утечка была частично остановлена ​​только 15 июля 2010 года.

Компания British Petroleum сбросила огромное количество диспергентов в воды залива. Это химические агенты, которые делают нефть намного тяжелее и исчезают с поверхности воды. Тем не менее, ископаемое остается в воде все время, хотя его больше не видно на поверхности.

Утром 20 апреля 2010 года рабочие на борту Deepwater Horizon консервировали разведочную нефтяную скважину на глубине 1220 метров. В это время движущийся почти со скоростью звука горючий газ разорвал и согнул буровую трубу. Аварийный клапан, так называемая противовыбросовая задвижка, предназначенная для экстренного закрытия скважины в случае взрыва, вышла из строя. Когда газ достиг платформы, произошёл взрыв, убивший 11 членов экипажа и вызвавший сильнейший пожар. В итоге платформа Deepwater Horizon затонула, и тонны нефти вылились в залив.

Прошло 87 дней, прежде чем BP, которая эксплуатировала платформу, смогла взять под контроль нефтяной фонтан. Несколько попыток заткнуть скважину провалились. Малые самолёты военно-воздушных сил поднялись в небо, чтобы распылить химикаты, которые должны были разрушить нефтяные пятна и осадить частицы нефти на дно. Часть нефти загорелась, пламя и дым были видны из космоса.

Когда разлив удалось остановить, более 2000 километров побережья уже были покрыты нефтью, а морские флора и фауна значительно пострадали. Тысячи людей, задействованных в рыболовстве, туризме и энергетике, потеряли работу. Разлив нефти на Deepwater Horizon оказался в 12 раз больше, чем предыдущий самый крупный разлив при аварии на танкере Exxon Valdez в 1989 году.

Через несколько лет после взрыва платформы сильные морские течения рассеивали загрязнение на сотни тысяч километров. С последствиями разлива можно было бороться. Но когда масло всплыло на поверхность, оказалось, что после применения диспергатора и смешивания нефти с морской водой оказалось, что устранять ее стало гораздо сложнее.

Нефть загрязнила побережье в нескольких штатах США. В водах Мексиканского залива был обнаружен слой толщиной 100 мм, который состоял из смеси мертвых животных и нефти. В результате миллионов тонн нефти, попавшей в море, убиты морские организмы, такие как беспозвоночные черви, кораллы и серпантин. С момента вспышки и разлива нефти из моря выловлено 613 мертвых черепах, а 274 земноводных переселены во Флориду.

Первоначально штраф, установленный министерством США, составлял $5,5 млрд. Но в последствии British Petroleum согласилась выплатить $8,1 млрд за восстановление дикой природы в Мексиканском заливе и $5,9 млрд в качестве компенсации властям регионов, пострадавших от стихийного бедствия.

Катастрофа на Deepwater Horizon обнажила риски бурения нефти в одном из самых культурно и экологически значимых мест в мире. Даже спустя десять лет и при потраченных 69 млрд долларов на устранение последствий аварии, они всё ещё видны.

Исследователи из Университета Южной Флориды утверждают, что рыба в заливе до сих пор загрязнена углеводородами. Площадь самого разлива, по недавним исследованиям, оказалась больше, чем предполагалось изначально – он достигает самой южной точки Флориды.

При этом добыча нефти в Мексиканском заливе продолжается, хотя, как заявляют члены специально созданной при правительстве США комиссии по изучению катастрофы, государство не выполнило все их рекомендации по снижению риска подобных аварий в будущем, и если бурение продолжится на большей глубине или на большем расстоянии от берега, то новой катастрофы не избежать.

Не будем забывать и о влиянии аварии на здоровье людей. Согласно правительственному исследованию, опубликованному через семь лет после разлива, десятки тысяч рабочих продолжают страдать от респираторных заболеваний, вызванных использованием препарата Корексит (Corexit), который распылялся над заливом для растворения нефтяных пятен. Существенная часть пострадавших от этого химического вещества, – рыбаки с низкими доходами – всё ещё болеют или уже умерли.

Чем больше проходит времени, тем больше вскрывается страшных последствий разлива. Закономерно напрашивается вопрос – может ли что-то подобное произойти снова?