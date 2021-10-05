Жакет в «гусиную лапку» и еще несколько самых модных трендов октября 2021
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Твидовые или шерстяные жакеты и пальто возвращаются к нам каждую осень. Эта одежда в моде на протяжении нескольких лет, и модный тренд точно еще долго будет оставаться актуальным. В такой одежде можно чувствовать себя максимально уютно и выглядеть стильно. Кроме того, в тренде в этом году будут некоторые другие модные и стильные вещи. Вот несколько таких нарядов.
Клетка или “гусиная лапка”
Эти принты пользуются большой популярностью на протяжении нескольких сезонов, и они точно еще долго не утратят своей актуальности. В октябре можно надеть пиджак или пальто в коричневых тонах с красивым узором.
К прямым джинсам стоит подобрать объемный жакет в гусиную лапку с большими подплечниками в стиле 1980-х годов. Если же вы хотите выбрать более универсальный вариант, то стоит выбрать пальто в английскую клетку. Оно отлично смотрится с клетчатым костюмом-тройкой.
Стиль преппи
К плиссированным юбкам и свитерам, как у студентов американских колледжей, стоит добавить немного романтики.
Под кашемировый кардиган стоит надеть блузу с объемным бантом, а юбку заменить на короткие шорты с высокой талией. Завершить образ можно, обув высокие сапоги.
Монохромный образ
Тотальный черный цвет смотрится красиво и элегантно. Однако в осенний прохладный день все же лучше добавить яркие тона.
Этой осенью просто не обойтись без таких цветов. Лучше всего выбрать монохромный наряд, который поможет сделать ваш образ роскошным и притягательным.
Поп-арт
Этот стиль имеет отсылки к 1960-м годам. Отлично смотрятся платья-трапеции, а также шахматный принт.
Такой орнамент отлично смотрится в любом цвете. Если же добавить к своему наряду яркие цветные колготки или высокие ботфорты, можно выглядеть просто невероятно.
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Трикотаж
Длинные трикотажные платья осенью являются хорошей альтернативой летним коктейльным нарядам.
Это отличный вариант для прохладного времени года. Отлично смотрятся модели платьев с вырезами на спине и по бокам.
К ним стоит добавить яркие аксессуары, а также подобрать обувь и сумку в тон. Этой осенью не стоит бояться ярких тонов. Они помогут зарядиться положительной энергетикой.
Розовый электро
Розовый цвет смотрится ярко, эффектно и просто невероятно. Тренд на этот оттенок был с нами летом, и теперь он плавно переходит в осенний сезон.
Осенью очень стильным, красивым и эффектным вариантом будет стеганый пуховик.
Его можно сочетать практически с чем угодно, в частности, с черными строгими брюками, джинсами и даже плиссированной юбкой. Стоит только дать волю своей фантазии.
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