Жакет в «гусиную лапку» и еще несколько самых модных трендов октября 2021

Твидовые или шерстяные жакеты и пальто возвращаются к нам каждую осень. Эта одежда в моде на протяжении нескольких лет, и модный тренд точно еще долго будет оставаться актуальным. В такой одежде можно чувствовать себя максимально уютно и выглядеть стильно. Кроме того, в тренде в этом году будут некоторые другие модные и стильные вещи. Вот несколько таких нарядов.

Клетка или “гусиная лапка”

Эти принты пользуются большой популярностью на протяжении нескольких сезонов, и они точно еще долго не утратят своей актуальности. В октябре можно надеть пиджак или пальто в коричневых тонах с красивым узором.

К прямым джинсам стоит подобрать объемный жакет в гусиную лапку с большими подплечниками в стиле 1980-х годов. Если же вы хотите выбрать более универсальный вариант, то стоит выбрать пальто в английскую клетку. Оно отлично смотрится с клетчатым костюмом-тройкой.

Стиль преппи

К плиссированным юбкам и свитерам, как у студентов американских колледжей, стоит добавить немного романтики.

Под кашемировый кардиган стоит надеть блузу с объемным бантом, а юбку заменить на короткие шорты с высокой талией. Завершить образ можно, обув высокие сапоги.

Монохромный образ

Тотальный черный цвет смотрится красиво и элегантно. Однако в осенний прохладный день все же лучше добавить яркие тона.

Этой осенью просто не обойтись без таких цветов. Лучше всего выбрать монохромный наряд, который поможет сделать ваш образ роскошным и притягательным.

Поп-арт

Этот стиль имеет отсылки к 1960-м годам. Отлично смотрятся платья-трапеции, а также шахматный принт.

Такой орнамент отлично смотрится в любом цвете. Если же добавить к своему наряду яркие цветные колготки или высокие ботфорты, можно выглядеть просто невероятно.

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Трикотаж

Длинные трикотажные платья осенью являются хорошей альтернативой летним коктейльным нарядам.

Это отличный вариант для прохладного времени года. Отлично смотрятся модели платьев с вырезами на спине и по бокам.

К ним стоит добавить яркие аксессуары, а также подобрать обувь и сумку в тон. Этой осенью не стоит бояться ярких тонов. Они помогут зарядиться положительной энергетикой.

Розовый электро

Розовый цвет смотрится ярко, эффектно и просто невероятно. Тренд на этот оттенок был с нами летом, и теперь он плавно переходит в осенний сезон.

Осенью очень стильным, красивым и эффектным вариантом будет стеганый пуховик.

Его можно сочетать практически с чем угодно, в частности, с черными строгими брюками, джинсами и даже плиссированной юбкой. Стоит только дать волю своей фантазии.